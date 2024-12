Serie "D» - Girone "E»: il punto. Bellazzini: "Ghiviborgo ha meritato. Siamo giovani, c’è da migliorare»

Il Ghiviborgo chiude bene l’anno solare ed il girone d’andata: quinto posto, 28 punti, 33 gol realizzati (secondo migliore attacco, dietro solo alla capolista Livorno), 33 reti subìte (peggiore difesa del torneo); Gori a quota 13 centri, realizzatore più prolifico. Chi l’avrebbe detto, alla vigilia dell’inizio del decimo campionato consecutivo in "D" che i biancorossoazzurri avrebbero chiuso così in alto il 2024?

Chiaramente questa squadra ha pregi e difetti: giovane ed alla costante ricerca del fraseggio, anche se, poi, incappa in errori banali e regala troppo all’avversario di turno. Come è pure accaduto nella gara di domenica scorsa contro il fanalino Fezzanese, rimesso per due volte in carreggiata dalle leggerezze colchonere, poi, però, puntualmente battuto, come nelle previsioni.

"Buona prestazione, vittoria importante e meritata – è il parere di Bellazzini – , ci voleva proprio dopo le ultime due sconfitte. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno dato il massimo, riuscendo a chiudere nel migliore dei modi un ottimo girone d’andata, rafforzando una classifica già molto buona che premia il gran lavoro svolto da tutto il gruppo. Ora è il momento di staccare un po’ la spina, per ripresentarsi belli carichi all’inizio di un girone di ritorno che sarà difficilissimo, in cui dobbiamo subito partire bene per rimanere al sicuro, visto che le avversarie saranno toste; alcune si rafforzeranno ed il campionato sarà diverso e più impegnativo".

Si aspetta qualche nuovo innesto dal mercato invernale? "Ne abbiamo parlato, società e staff tecnico sanno di ciò che necessita questo organico per essere più completo; vedremo nei prossimi giorni".

Rimane il problema delle troppe reti subite? "Sì, questo è un aspetto da migliorare, con applicazione e lavoro sul campo. Del resto è un gruppo giovane che deve ancora crescere ed il fatto di subire troppi gol è sicuramente una pecca da eliminare".

Flavio Berlingacci