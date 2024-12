Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo si riscatta. Successo in rimonta

Foligno

Ghiviborgo

FOLIGNO (4-3-3): Tognetti; Santarelli (40’ st Cesaretti) Schiaroli, Nuti, Mancini; Brevi, Ceccuzzi (35’ st Settimi) Panaioli; Pupo Posada (37’ st Di Cato) Tomassini, Calderini. (A disp.: lori, Maselli, Mattia, Grea, Zmejkoski, Zichella). All.: Manni.

GHIVIBORGO (4-4-2): Bonifacio; Giannini (4’ st Russo), Conti, Petruzzi, Bura; Nottoli, Simonetta, Barbera (18’ st Campani) Noccioli; Gori, Vari. (A disp.: Gambassi, Nardo, Caiaffa, Signorini, Fischer, Lika, Bifini). All.: Bellazzini.

Arbitro: Ferrara di Roma.

Reti: 24’ pt e 27’ st Gori; 29’ pt e 2’ st Brevi; 28’ st Vari.

Note: angoli 1-5; ammoniti: Santarelli, Vari, Calderini, Brevi, Schiaroli, Conti, Russo, Bura; spettatori: 250.

FOLIGNO - Con il blitz confezionato al "Blasone", il Ghiviborgo ritrova il sorriso e tre punti pesantissimi. Un successo in rimonta per gli uomini di Bellazzini che, nella circostanza, oltre a fermare la marcia positiva della squadra umbra, sono stati protagonisti di una prestazione da incorniciare. Successo che il Ghiviborgo è stato capace di confezionare nel momento in cui il Foligno cominciava a gustare un’altra vittoria. Troppo presto, perché l’undici toscano, partito a gran galoppo fin dal fischio di inizio, dopo aver sbagliato un rigore neutralizzato da Tognetti, grazie ad una ficcante ripartenza, aveva trovato il vantaggio con Gori.

Vantaggio ospite che il Foligno era riuscito a riequilibrare tre minuti più tardi con Brevi; lo stesso centrocampista che, in avvio dei secondi 45’, aveva ribaltato il risultato. Vantaggio che, se da un lato ha illuso gli umbri, dall’altro ha messo le ali al Ghiviborgo che ha trovato la forza e la capacità per ribaltare il risultato.

A trovare il pareggio, al 27’, è stato Gori, tempestivo a spingere alle spalle di Tognetti una corta respinta della retroguardia umbra. Passa appena un minuto e il Ghiviborgo trova, con Vari, il gol-partita, approfittando di una ingenuità collettiva della difesa e depositando la sfera alle spalle dell’estremo difensore umbro.

Carlo Luccioni