Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo ancora ko. Un altro derby amaro

SIENA 1 GHIVIBORGO 0

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi, Achy, Cavallari, Di Paola; Suplja (22’ st Ricchi), Mastalli, Farneti (38’ st Biancon); Candido (16’ st Masini); Boccardi (34’ st Semprini), Giannetti (22’ st Carbè). (A disp.: Stacchiotti, Rogani, Pescicani, Ruggiero). All.: Magrini.

GHIVIBORGO (3-2-4-1): Bonifacio; Bura, Conti, Bassano; Campani, Barbera; Bonafede (28’ st Fischer), Nottoli (28’ st Giannini), Noccioli, Vari (22’ st Larhrib); Gori. (A disp.: Gambassi, Simonetta, Coppola, Bifini, Russo, Signorini). All.: Bellazzini.

Arbitro: Dania di Milano (Adragna-Lattarulo).

Note: ammoniti Cavallari, Suplja, Conti; recupero: 1’, 5’.

Rete: 34’ pt Candido.

SIENA - Il Ghiviborgo cede al "Franchi", dopo una gara equilibrata, decisa da un guizzo di Candido. Ma la formazione di Bellazzini non è riuscita a trovare il pertugio giusto per fare male ai padroni di casa.

Dopo un inizio con ritmi molto alti, occasione per Giannetti all’11’: il colpo di testa sull’uscita di Bonifacio è largo. La formazione di casa, piuttosto rimaneggiata, tenta di fare la gara, ma si espone alle ripartenze di un Ghiviborgo che, al 27’, va vicino al vantaggio: mischia in area senese, la difesa libera a fatica, palla a Conti che, dal limite piazza un destro potente; Giusti evita il peggio. Dall’altra parte ci prova Suplja: palla alta sulla traversa. E’ il preludio al vantaggio bianconero che arriva poco dopo la mezz’ora. Cross di Di Paola per Giannetti, sponda per Candido che, dal limite, segna il primo gol stagionale. Cavallari (43’) va vicino al raddoppio di testa, prima di un episodio che fa scatenare le proteste di Magrini. Campani sembra toccare di mano in area in un contrasto con Boccardi. Per Dania non è rigore.

Nella ripresa il Ghiviborgo si apre troppo e concede una grande occasione al Siena: Boccardi, sul filo del fuori gioco, si accentra, ma spara un destro addosso a Bonifacio. Scampato il pericolo, la squadra ospite si riorganizza. L’occasione per il pareggio arriva alla mezz’ora con il neoentrato Fischer che, di destro, mette largo da ottima posizione. Finisce 1 a 0.

Guido De Leo