Serie "D» - Girone "E»: derby casalingo. Ghivi con la Sangio. Obiettivo play-off

Impegno casalingo pieno di insidie per un Ghiviborgo in salute, reduce dalla bella vittoria di Figline, che vuole continuare nella rincorsa ai play-off, ora quarto in classifica a quota 44. A questo punto del campionato, quando mancano sei giornate alla fine della stagione regolare, i ragazzi di Bellazzini non possono, infatti, più nascondersi, con l’obiettivo play-off lì a portata di mano: l’importante è crederci e trovare la giusta continuità anche con avversarie di bassa classifica, contro cui il Ghivi ha, spesso, faticato.

Allo stadio "Bellandi" arriva la Sangiovannese, compagine blasonata, ma in crisi di risultati, che annaspa in zona play-out e rischia grosso, anche e soprattutto dopo la grave sconfitta interna con l’Orvietana che ha costretto la società valdarnese a cercare la "scossa" per un delicatissimo sprint finale, esonerando l’allenatore Marco Bonura ed affidando la squadra al giovane tecnico Alessandro Deri. Una decisione forte che dimostra come la Sangio stia tentando il tutto per tutto per risalire ed è questo un pericolo in più per la formazione biancorossoazzurra. Si troverà davanti un antagonista ferito e motivato, pur con evidenti limiti, del resto la classifica parla chiaro.

Sangiovannese, dunque, da prendere con le molle: Bellazzini ed i suoi lo sanno bene ed hanno preparato la sfida, come sempre, nei minimi particolari, per non incorrere in brutte sorprese ed allungare la propria serie positiva. Due gli indisponibili, entrambi infortunati: capitan Nottoli, ai box per un guaio muscolare e l’esterno d’attacco Vari che non ha ancora recuperato e non sarà rischiato. Il 2005 Fischer e l’estroso Larhrib i sostituti naturali, anche se l’allenatore ha pure altre opzioni.

Questo dovrebbe, comunque, essere il probabile schieramento (3-2-4-1): Bonifacio (2006) fra i pali; Conti, Lopez e Bura (2004) sulla linea difensiva; Campani (o Signorini 2004) e Barbera (2004) in mediana; Giannini esterno basso a destra, Fischer (2005) e Noccioli sulla trequarti, Larhrib esterno alto a sinistra; bomber Gori centravanti. Si gioca alle 15 (ora legale), atteso un discreto pubblico.

Flavio Berlingacci