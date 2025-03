Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo rischia, poi dilaga

GHIVIBORGO 4 SANGIOVANNESE 2

GHIVIBORGO (3-2-4-1): Bonifacio, Conti, Bura (84’ Caiaffa), Giannini, Barbera, Signorini (80’ Fischer), Bonafede (80’ Lopez), Campani, Noccioli, Larhrib (88’ Coppola), Gori (88’ Bifini). (A disp.: Gambassi, Simonetta, Bassano, Sartini). All.: Bellazzini.

SANGIOVANNESE (3-5-2): Patata, Chelli, Fumanti, Della Spoletina, Pertica, Foresta, Gaetani (66’ Pardera), Nannini (84’ Gianassi), Arrighi (73’ Romanelli), Nieri, Rotondo (78’ Bocci). (A disp.: Barberini, Bargellini, Cenci, Lombardi, Pertici). All.: Deri.

Arbitro: Catalani di Ciampino (assistenti: Fracasso di Torino e Lo Chiatto di Nichelino).

Reti: 5’, 77’ e 78’ Gori; 9’ Nieri; 55’ Gaetani; 63’ Conti.

GHIVIZZANO - Vittoria che sa di play-off per il Ghiviborgo, in un derby contro una Sangiovannese ostica e mai doma, in lotta per non retrocedere. Il compito non è stato facile, anche se i tre punti sono legittimi e meritati, frutto soprattutto della vena realizzativa di bomber Lorenzo Gori, salito a 25 gol stagionali e, si dice, nel mirino della Juventus.

Vantaggio colchonero dopo appena cinque minuti: cross dalla sinistra di Larhrib, tocco a centro area e Gori, ben appostato, non perdona. Sembra tutto semplice, ma gli ospiti pareggiano quasi subito, dopo un errore difensivo di Bura e Bonifacio che spiana la strada a Nieri. Primo tempo tutto qui, mentre la ripresa è ben più viva e spettacolare ed inizia con il tocco sotto misura di Gaetani su assist di Nieri che porta in vantaggio la formazione del neotecnico Alessandro Deri. Il Ghivi vede le streghe, ma reagisce con vigore e pareggia di lì a poco, grazie al colpo di testa di Conti, su incertezza di Patata in uscita. Al 21’ altro spavento per il Ghivi, ma Bonifacio salva in uscita disperata su Rotondo.

Sul piano del gioco e del palleggio, però, la squadra di Bellazzini domina e, nel giro di appena un minuto, ne raccoglie i frutti e mette ko i valdarnesi: girata sporca di Noccioli, Gori è rapace e segna. "Cioccolatino" dello stesso Noccioli dalla sinistra, testa del bomber a porta vuota e palla in rete, per il sigillo che chiude la contesa.

Flavio Berlingacci