Serie "D» - Girone "E». Bacci: "Ok Ghivi»

Una domenica molto positiva, quella appena trascorsa, per il Ghiviborgo, tornato da Figline con tante cose buone: una vittoria netta e meritata; nessun gol al passivo; bomber Lorenzo Gori salito a quota 22 in classifica cannonieri; quarto posto in classifica generale con ben 44 punti, in piena corsa per i play-off. Squadra in salute, dunque, che dà il giusto seguito al grande successo sul Livorno con un’altra prestazione di livello, come confermato dal "ds" Roberto Bacci.

"Siamo andati subito in vantaggio – afferma – , gestendo abbastanza agevolmente la reazione del Figline. La rete del 2 a 0 ha, poi, indirizzato la partita in una direzione ben precisa. Il Ghiviborgo non ha avuto grossi problemi a condurre la gara, con i padroni di casa che non sono quasi mai riusciti ad essere pericolosi. Il terzo gol ha chiuso ogni discorso e, nel finale, potevamo pure segnare ancora, ma va bene così".

"I ragazzi – aggiunge Bacci – hanno giocato bene, con personalità: sia chi è partito dall’inizio che chi è subentrato ha dato il proprio contributo. Inoltre, altro aspetto positivo, il fatto di aver terminato il match con tanti giovani in campo. Un plauso ai calciatori, a mister Bellazzini ed a tutto lo staff tecnico che ha lavorato molto bene anche durante la sosta: e questi sono i risultati".

Messa al sicuro la salvezza, ora il Ghivi punta ai play-off? Del resto la classifica parla chiaro....

"Direi di sì, siamo lì e ce la giochiamo, anche perché dovremmo affrontare formazioni come Grosseto e Foligno, avversari diretti nella parte alta, per un finale di stagione che si preannucia bello e molto affascinante. L’importante è rimanere umili e continuare a lavorare per alzare il livello, per confermare il nostro processo di crescita".

Già da domenica prossima, quando a Ghivizzano arriverà la Sangiovannese, vero?

"Sì, è in lotta per non retrocedere, avversario dunque ostico".

Flavio Berlingacci