Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo si riscatta. Piegata la Fezzanese

GHIVIBORGO 4 FEZZANESE 2

GHIVIBORGO (3-2-4-1): Gambassi, Conti, Lopez, Bura, Campani, Barbera, Russo (46’ Giannini), Nottoli (83’ Signorini), Noccioli (39’ Fischer), Vari, Gori (76’ Bifini). (A disp.: Bonifacio, Caiaffa, Simonetta, Bassano, Nardo). All.: Bellazzini.

FEZZANESE (3-5-2): Pucci, Gianmarresi, Antezza (61’ Selimi), Bechini, Salvetti, Cantatore (76’ Ngom), Nicolini (68’ Stradini), Bruccini, Loffredo (88’ Campana), Lunghi, Mariotti (88’ Beccarelli). (A disp.: Calò, Martera, Sacchelli, Scieuzo). All.: Gatti.

Arbitro: Ferruzzi di Albano Laziale (assistenti: Brizzi di Aprilia e Fattati di Latina).

Reti: 11’ Gori, 13’ Mariotti, 16’ Noccioli, 23’ Bruccini, 35’ Vari, 67’ Gori (rig.).

GHIVIZZANO - Vittoria importante e meritata del GhiviBorgo che chiude il girone d’andata nel migliore dei modi. Ospiti pericolosi all’ 8’ con Mariotti e colchoneros in vantaggio poco dopo grazie a bomber Gori che chiude in rete una pregevole azione corale. I verdi spezzini pareggiano subito proprio con Mariotti che approfitta di un rimpallo per battere Gambassi da distanza ravvicinata; mentre un gran gol di Noccioli, su iniziativa personale, riporta avanti i padroni di casa. Ma la difesa del Ghivi conferma tutti i suoi limiti e si fa di nuovo trovare impreparata al 23’, quando un tiro sporco di Bruccini s’infila in buca d’angolo: 2 a 2.

I ragazzi di Bellazzini, però, si riversano in avanti: Noccioli, di testa, al 26’ colpisce un clamoroso palo interno su azione d’angolo; un minuto dopo Pucci è superlativo sul colpo di testa di Bura. La Fezzanese non sta a guardare e spaventa il "Carraia" con Lunghi al 32’; ma Vari al 35’ corona la supremazia colchonera: salta un avversario e riporta i suoi in vantaggio. Prima dell’ intervallo Gori ha per due volte la palla della possibile quarta rete, ma calcia fuori.

Nella ripresa un Ghivi equilibrato gestice senza patemi e chiude la contesa al 22’: Gori si guadagna e trasforma un rigore su Selimi che lo atterra dopo rinvio sbagliato. Poi solo un brivido al 26’: ma Lunghi spreca.

Flavio Berlingacci