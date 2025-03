Serie D (girone E). Brando ha il Seravezza al completo: "A Terranuova ci aspetta la guerra»

Dopo la sosta di domenica scorsa per la Viareggio Cup riprende il campionato di Serie D, che nel girone E è giunto alla sua 28ª giornata. Il Seravezza oggi alle 14.30 sarà di scena a Terranuova Bracciolini contro un’avversaria che all’andata fu battuta 6-1 (... in quella che è anche l’ultima partita in cui il bomber verdazzurro Lorenzo Benedetti ha segnato un gol su azione). Il Terranuova Traiana vorrà sicuramente vendicare quel pesante passivo del 10 novembre scorso, che finì anche con espulsioni e nervosismo. In terra aretina questo pomeriggio arbitrerà Roberto Rago di Moliterno, assistito da Alfonso Pepe di Nocera Inferiore e da Pablo Lemos di Nola. Poi domenica prossima (30 marzo) c’è Seravezza-Livorno... con gli amaranto che potrebbero venire a vincere il campionato in Versilia (al “Buon Riposo“ potrebbe registrarsi un incasso record). Ma prima di pensare al Livorno c’è il delicatissimo confronto odierno, cui il Seravezza arriva al gran completo avendo tutti a disposizione compreso capitan Benedetti, pienamente ristabilitosi e voglioso di tornare al gol (nel girone di ritorno ne ha segnati “solo“ quattro: tre su rigore ed uno su punizione). "Ci aspetta una partita molto, molto, difficile – mette in guardia il tecnico verdazzurro Lucio Brando, che in settimana ha mischiato tanto le carte nelle formazioni provate – in situazioni ambientali complicate dove troveremo una squadra che si deve salvare e che ci farà “la guerra“. Noi cercheremo di portare la partita su canali diversi, consapevoli però che non sarà affatto facile".

Probabile formazione (3-4-2-1): 1 Lagomarsini; 4 Mosti, 23 Sanzone, 19 Menghi; 5 Paolieri (06), 21 Bedini, 6 Greco, 15 Raineri (05); 8 Lepri (10 Bellini), 30 Stabile (04); 9 Benedetti.