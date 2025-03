Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo super. Doppietta di Gori

FIGLINE

0

GHIVIBORGO

3

FIGLINE "1965": Pagnini, Ciraudo, Simonti, Aprili (56’ Rosini), Nobile, Noferi (46’ Milli), Zellini, Dama (46’ Rufini), Ciravegna (68’ Bruni), Torrini, Mugelli (46’ Gozzerini). All.: Brachi.

GHIVIBORGO: Bonifacio, Barbera, Bura (76’ Caiaffa), Lopez Petruzzi, Conti, Fischer (77’ Simonetta), Giannini, Noccioli, Signorini (65’ Campani), Gori (71’ Bifini), Larhrib (73’ Coppola). All.: Bellazzini.

Arbitro: Montefiori di Ravenna.

Reti: 2’ e 58’ Gori; 35’ Bura.

Note: angoli 1-2; ammoniti: Dama, Conti, Aprili, Pagnini, Rufini, Torrini, Ciraudo; spett.: 450 circa.

FIGLINE - Il Ghiviborgo cala il tris e prosegue il suo percorso verso la zona play-off. La squadra di Bellazzini porta via l’intera posta in palio, senza neppure troppa fatica. Colchoneros subito in vantaggio. Nocentini recupera palla a centrocampo e la indirizza a Gori che, davanti a Pagnini, non sbaglia. Il Figline prova a reagire, ma il tiro di Aprili finisce fuori. Il Ghiviborgo non demorde: al 9’, con un rasoterra insidioso di Larhrib, sfiora il palo. Al 22’ incursione di Dama in area: scivola a terra e si becca un giallo per simulazione. 7’ dopo altra incursione ma di Noccioli che, dal limite, sfiora il palo. Al 33’ brividi per Pagnini su bel tiro ancora di Noccioli, deviato in angolo.

Un minuto più tardi, il Ghivi raddoppia: palla che spiove in area per Bura che salta bene e, di testa, spedisce alle spalle di Pagnini. Per il Figline è notte fonda; per gli ospiti è tutto più facile. Nella ripresa il Figline rimescola le carte, inserendo tre giocatori per dare più consistenza alla manovra, ma il prodotto non cambia. Anzi, è il Ghiviborgo, con Gori (58’) che va ancora a segno: l’attaccante si destreggia bene in area e, con un tiro a incrociare, insacca la palla accanto al secondo palo.

La squadra gialloblu prova a costruire qualche occasione per accorciare, ma non ha la forza per pungere. Anzi, sono ancora gli ospiti, con Bifini, ben servito da Barbera, a sfiorare il gol.

Giovanni Puleri