Serie D (girone E), gli anticipi: Figline-Montevarchi 1-0, Flaminia-Fezzanese 1-2 e Trestina-Grosseto 2-1. Seravezza di scena a Poggibonsi. Squalificato Stabile ma riecco Coly

Nel girone E della Serie D questa 26ª giornata si è aperta già ieri pomeriggio con ben tre anticipi al sabato: Sporting Trestina-Grosseto (2-1), il derby valdarnese Figline-Aquila Montevarchi (1-0) e Flaminia Civita Castellana-Fezzanese (1-2).

Il Seravezza gioca oggi alle 14.30 allo stadio ‘Stefano Lotti’ di Poggibonsi, dove la terna designata è con l’arbitro Matteo Cerqua di Trieste, coadiuvato dagli assistenti di linea Marco Tonti di Brescia e Gianmarco Cocciolone dell’Aquila. Sia il Poggibonsi sia il Seravezza hanno uno squalificato: nei giallorossi valdelsani è El Dib Karim, nei verdazzurri versiliesi è Stabile. Proprio l’assenza forzata dell’ottimo attaccante classe 2004 (già autore di 6 gol in questo campionato) costringe il tecnico Lucio Brando a rivedere qualcosa nell’assetto offensivo della sua squadra, reduce dal successo 2-1 in rimonta nel derby lucchese sul campo del GhiviBorgo. Rispetto a quella partita di domenica scorsa potrebbe riaccomodarsi in panchina il trequartista 2005 Cesari mentre è sicuro il rientro dopo il turno di squalifica per somma di ammonizioni da parte del fisico difensore di piede mancino Coly. Ancora ai box per infortunio poi c’è il numero 10 Bellini. I dubbi del tecnico di Biella sono soprattutto concentrati come al solito sulle fasce laterali dove c’è tanta concorrenza fra i molti bravi esterni "under" presenti in rosa.

Potrebbe essere rilanciato il 2006 Sava dopo diverse panchine iniziali di fila. Davanti invece ci sarà il 2005 Bocci ad affiancare capitan Benedetti, che ha tanta fame di tornare a gol che gli manca da un po’: viene da 4 partite a secco (sbagliò il rigore al 95’ nello 0-0 col Siena), non segna dal 26 gennaio... mentre la rete su azione gli manca addirittura dal 10 novembre scorso.

Probabile formazione (3-5-2): 1 Lagomarsini; 4 Mosti, 23 Sanzone, 3 Coly; 27 Sava (2006), 6 Greco, 19 Menghi, 21 Bedini, 5 Paolieri (2006); 20 Bocci (2005), 9 Benedetti (C).