Serie D (girone E): il big-match della 21ª giornata è Grosseto-Livorno. Seravezza contro la miglior difesa. Out Bellini e Turini. Riecco Bedini

Ormai ritenuto imprendibile il primo posto del Livorno (che oggi ha il big-match a Grosseto) che è volato a +10, l’obiettivo del Seravezza in questa parte discendente della stagione (siamo a 14 turni dal termine della regular season) è quello di mantenere l’attuale secondo posto o comunque chiudere l’annata sul podio, fra le prime tre della classe. Non sarà semplice vista la portata delle contendenti a partire proprio dal Grosseto (cui oggi però i verdazzurri potrebbero mangiar punti) e per arrivare alle varie Foligno e Siena.

In questa 21ª giornata (quarta di ritorno) il Seravezza va in trasferta nel fiorentino, a Tavarnelle Val di Pesa contro il San Donato degli ex verdazzurri Emanuele Maffei in difesa e Leonardo Manfredi in attacco. All’andata finì 0-0 al “Buon Riposo“ e nei gialloblù allenati dal ’Condor’ viareggino Vitaliano Bonuccelli c’era ancora la stella Sylla, che da poco ha rescisso. Out per squalifica Pecchia e Croce. In settimana invece al San Donato Tavarnelle è già arrivato il rinnovo di contratto per la prossima stagione del giovane direttore sportivo Tommaso Ghinassi.

Allo stadio “Pianigiani“ questo pomeriggio alle 14.30 arbitrerà Andrea Copelli di Mantova, coadiuvato dagli assistenti di linea Federico Giovanardi di Terni ed Ettore Caravella di Perugia. Il Seravezza arriva al match ancora con qualche problemino per le condizioni di Bedini (che però torna a disposizione) e avendo fuori Bellini e il 2005 Turini, più i noti Marinari e Delorie.

"Ci aspetta la più classica delle partite sporche – mette in guardia il tecnico Lucio Brando – andiamo su un “campaccio“ contro una squadra che fa dell’intensità la sua forza e che soprattutto prende pochissimo gol". Il San Donato Tavarnelle di Bonuccelli è infatti la miglior difesa del girone E (insieme al Siena)... ma è anche il peggior attacco con appena 13 reti fatte... e per questo è appena fuori dalla zona playout. Brando ha tre dubbi di formazione da sciogliere sugli under in fascia ed in attacco.

Probabile formazione (3-4-1-2): 1 Lagomarsini; 4 Mosti, 23 Sanzone, 3 Coly; 27 Sava (’06) (5 Paolieri, ’06), 6 Greco, 19 Menghi, 16 Salerno (’04) (26 Bartolini, ’05); 8 Lepri; 20 Bocci (’05) (30 Stabile, ’04), 9 Benedetti (C). All. Lucio Brando.