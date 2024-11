Serie D (girone E): il big-match della 12ª giornata. Il Seravezza a Livorno. Brando ritrova Bellini

Tutti gli occhi della Serie D, nel girone E, in questa 12ª giornata (iniziata già ieri con l’anticipo del sabato Fulgens Foligno-Aquila Montevarchi finito 2-2), sono puntati sullo stadio “Armando Picchi“ dove a fermare la lanciatissima capolista Livorno di Paolo Indiani ci proverà il Seravezza Pozzi di Lucio Brando che in classifica è terzo a -5 dalla vetta degli amaranto. Nel Livorno mancherà Risaliti per squalifica. Nel Seravezza out i lungodegenti Sforzi, Marinari e Delorie ma davanti rientra Bellini, pur non ancora al 100% dopo l’infortunio patito alla spalla.

"Ci aspettiamo di divertirci – commenta Brando, che non potrà essere in panchina causa squalifica dopo il rosso rimediato nel finale della gara vinta 6-1 domenica scorsa in casa col Terranuova Traiana – giocheremo il nostro calcio, senza snaturarci, al cospetto della squadra che vincerà il campionato. Ma il calcio è bello perché non sempre vince il più forte". Livorno-Seravezza (che oggi alle 14.30 all’Ardenza sarà diretta da Dario Acquafredda di Molfetta, coadiuvato da Massimiliano Miccoli di Bari e da Daniele Nesi di Firenze) si ripeterà poi appena tre giorni dopo nei sedicesimi di finale (in gara secca) di Coppa Italia di Serie D mercoledì 20 novembre. Un anno fa al “Picchi“ i versiliesi ci andarono a vincere 1-0 con il gol-partita di Benedetti, che adesso è ad una sola rete da quota 100 sigilli in verdazzurro.

Intanto la notizia della settimana in Serie D è lo stop ai ripescaggi dalla prossima stagione calcistica 2025/2026: il Dipartimento Interregionale della Lnd infatti ha emesso un comunicato che anticipa la riduzione dell’organico della D con l’obiettivo di ripristinare il totale di 162 squadre rispetto alle attuali 168 delle ultime stagioni. Quindi ci sarà una Serie D con 9 gironi tutti a 18 squadre, senza più gironi “in sovrannumero“. Quindi si ricorrerà ai ripescaggi solo se il numero di squadre regolarmente iscritte fosse inferiore a 162.

Probabile formazione (3-4-2-1): 1 Lagomarsini; 23 Sanzone, 19 Menghi, 18 Accorsini (’04); 5 Paolieri (’06), 21 Bedini, 6 Greco, 14 Turini (’05); 10 Bellini, 8 Lepri; 9 Benedetti (C).