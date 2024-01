Serie D (girone E). Il Seravezza riparte dal bel gioco

Mentre non si placa il fronte polemico sull’asse Seravezza-Grosseto (quando si incontrano queste due società succede sempre qualcosa, fin dai tempi in cui i maremmani erano il Roselle della famiglia Ceri... e poi dal finale della passata stagione quando si iniziarono ad incrinare i rapporti col ds Vetrini), i verdazzurri si leccano le ferite per le due sconfitte di fila ma sono pronti a rialzare subito la testa ripartendo dal bel calcio offerto.

A fare il punto della situazione in casa seravezzina è il terzino 2004 Cesare Ivani, premiato come migliore in campo dei suoi nel match di domenica perso 1-0 in casa contro il Grosseto. "Dispiace per il modo in cui è arrivata la sconfitta col Grosseto – dice Ivani – ci è mancato solo il gol e anche un po’ di fortuna. Però abbiamo dimostrato per l’ennesima volta di essere una grande squadra. Abbiamo messo sotto in maniera anche abbastanza evidente, specialmente nel secondo tempo, una corazzata come il Grosseto e questo ci lascia ben sperare per il girone di ritorno che è appena iniziato".