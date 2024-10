Serie D (girone E). Il Seravezza va a Siena. Le certezze di Brando

Partita speciale per il Seravezza Pozzi che oggi per la prima volta nella sua storia (ripartita nel 2006) andrà a giocare a Siena, ospite della prima in classifica del girone E della Serie D (da cui dista solo 2 punti). Allo stadio “Artemio Franchi“ alle 15 fischierà l’arbitro Domenico Petraglione di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Fiorucci e Giovanni Fiordi (entrambi di Gubbio). Per questa 5ª giornata di campionato i verdazzurri devono fare a meno dei soliti infortunati Sforzi e Accorsini (oltre ai noti lungodegenti Marinari e Delorie). Il tecnico Lucio Brando deve sciogliere diversi dubbi nella sua formazione... che tuttavia potrebbe anche (ri)essere la stessa che iniziò domenica scorsa nel match casalingo finito 0-0 col San Donato Tavarnelle.

Il centrocampista di piede sinistro Greco è tra quelli che scalpita maggiormente per ritrovare un posto nell’undici titolare e insidia Lepri: col numero 6 in campo il modulo potrebbe variare in un più coperto 3-5-2. Tuttavia tatticamente questo Seravezza “brandiano“ ha già ampiamente mostrato di essere assai slegato dai numeri: un sistema di gioco parecchio fluido, fatto soprattutto di concetti ed interpretazioni, con aggressività e volontà di riconquistare palla subito stando alti. Altri possibili ballottaggi sono quelli che vedono avanzare la candidatura del possente difensore mancino Coly nei tre dietro e quella dell’ultimo acquisto Turini (2005 preso lunedì dal Livorno) che contende una maglia al 2004 Salerno in fascia destra. Idem sulla corsia opposta dove è sfida aperta fra i 2005 Bartolini (andato molto bene nelle ultime due partite) e Caddeo. Ed infine in attacco occhio a Bocci (2005) e Stabile (2004) che potrebbero rivelarsi pure mosse “a sorpresa“ dal primo minuto. "Andiamo su un campo non bello... ma pieno di gente – mette in guardia Brando – sono convinto che andremo a Siena a far la prestazione".

Probabile formazione (3-4-2-1): 1 Lagomarsini; 5 Paolieri (2006), 23 Sanzone, 4 Mosti; 16 Salerno (2004), 19 Menghi, 21 Bedini, 26 Bartolini (2005); 6 Greco (8 Lepri), 10 Bellini; 9 Benedetti. All. Brando.