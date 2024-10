Serie D, girone E: tanti anticipi al sabato in vista dell’infrasettimanale. Seravezza ad Orvieto. Brando cambia dietro

Anticipo al sabato per il Seravezza Pozzi che oggi scende in campo nella 7ª giornata del girone E di Serie D in vista del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo 23 ottobre. Questo pomeriggio alle 15 oltre ad Orvietana-Seravezza ci saranno altri ben 6 anticipi: Aquila Montevarchi-Terranuova Traiana; Fezzanese-Follonica Gavorrano (che si gioca al “Buon Riposo” di Pozzi... dove poi domani toccherà a Viareggio-Pro Livorno in Eccellenza); GhiviBorgo-Poggibonsi; Ostia Mare-Figline; San Donato Tavarnelle-Sangiovannese; Sporting Trestina-Flaminia.

Allo stadio “Luigi Muzi“ di Orvieto oggi dirigerà l’incontro Leonardo Salvatori di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Bara anch’egli di Macerata ed Emanuel Luigi Amorello di Pesaro. Nel Seravezza l’assenza che non ci voleva è quella del duttile difensore Luca Mosti che è stato squalificato per tre giornate dopo la gomitata in faccia rifilata all’avversario Ciofi del Montevarchi domenica scorsa al 92’ ad 80 metri dalla propria porta (una sciocchezza pagata cara che priverà Lucio Brando di un suo pilastro tattico contro l’Orvietana oggi e poi nel doppio turno casalingo col GhiviBorgo mercoledì e col Poggibonsi domenica prossima). Oltre a Mosti sono out i noti lungodegenti Marinari, Delorie, Sforzi e Bracco. Ha invece ri-iniziato ad allenarsi in gruppo Accorsini che potrebbe rivedersi fra i convocati. Si è fermato Turini per un problema muscolare ed è in dubbio. Gli altri stanno tutti bene, compreso Benedetti che sta meglio dopo l’infiammazione che l’aveva limitato domenica scorsa nel successo 2-1 in rimonta sul Montevarchi. "Partita complicata... che mi aspetto un po’ “sporca“" dice Brando, che giovedì sera ha preso parte al nuovo format di ’Palla al centro TV’ "A lezione di tattica". Può tornare titolare Greco (ex di turno) con Bedini abbassato nei tre dietro. O altrimenti chance a Coly.

Probabile formazione (3-1-3-2-1): 1 Lagomarsini; 5 Paolieri (2006), 23 Sanzone, 21 Bedini; 19 Menghi; 16 Salerno (2004), 6 Greco (3 Coly), 26 Bartolini (2005); 10 Bellini, 8 Lepri; 9 Benedetti (C). All. Brando.