Serie D. Grifone ancora incerottato. C’è la prova Poggibonsi

Continua la ’maledizione’ del nuovo anno, per il Grosseto Calcio. Dopo due giorni con la febbre ieri mattina, nel lavoro di rifinitura, si è bloccato il difensore Emilio Dierna: improbabile, oggi, il suo utilizzo. Davanti alle assenze degli infortunati Cretella e Possenti c’è da registrare il rientro in squadra di Sacchini e Addiego Mobilio dopo la squalifica. "Se Dierna non dovesse farcela al suo posto giocherà il difensore Nunziati che andrà a comporre la coppia centrale difensiva con Bolcano" ha affermato mister Consonni nella conferenza stampa di ieri mattina allo stadio Zecchini. "I risultati negativi con i quali è stata interrotta la nostra marcia - ha proseguito il tecnico dei maremmani - non sono da attribuirsi alla sosta: il nostro errore è stato quello di pensare esclusivamente allo scontro diretto con il Livorno e di arrivarci con il minor distacco possibile. Noi, invece, dovevamo e a maggior ragione ora, dobbiamo pensare soltanto a partita dopo partita e dare il meglio di noi stessi in ogni match. I ragazzi, ora, stanno bene, sono sereni, sono animati da forti motivazioni ed hanno voglia di riprendere la marcia interrotta a cominciare dalla trasferta in casa del Poggibonsi". E la verifica arriva oggi, inizio alle 14,30, sul terreno dello stadio ’Stefano Lotti’, nella gara valevole per la terza giornata del girone di ritorno, dove i " leoni giallorossi" di mister Calderini , reduci da due vittorie consecutive, cercheranno di fare il tris e di accorciare le distanze in classifica dai "torelli biancorossi". "Il Poggibonsi è una squadra con una struttura precisa - conclude il tecnico Consonni- che adotta il 4-3-3, con giocatori di valore come l’attaccante Vitiello". Arbitro del match Vittorio Emanuele Teghille di Collegno. Intanto Un nuovo giocatore è arrivato alla corte di mister Consonni: si tratta del giovane centrocampista albanese (2007) Veis Shenaj dalla Sangiovannese e che figura anche nella lista dei convocati.

P.P.