Serie D. Grifone, domenica si giocherà alle 18.30

Davvero non ci siamo: questo Grosseto non riesce più a vincere perchè non riesce più a tirare fuori le proprie qualità. I biancorossi hanno pareggiato sul terreno di gioco dello stadio "Madami" di Civita Castellana contro la Flaminia penultima in classifica. A questo punto anche l’obiettivo del secondo posto è destinato a rimanere un’utopia mentre si fa sempre più incerta la corsa per restare nei playoff ai quali sono interessate tre squadre a 44 punti (Grosseto, Ghiviborgo, Siena) per due posti considerato, ormai, che gli altri due posti dovrebbero essere a favore di Fulgens Foligno, autentica rivelazione del girone, (52 punti) e Seravezza Pozzi (49). Da registrare la seconda sconfitta consecutiva della capolista Livorno (saldamente al comando a quota 63).

Il risultato ad occhiali ottenuto contro i rossoblù di mister Nofri è un’ulteriore conferma della pochezza, sia sotto il profilo tecnico, tattico e agonistico, della squadra di mister Consonni, pochezza alla quale si sono dovuti arrendere anche i tifosi più "ostinati" che continuano a seguire la squadra nelle trasferte. E tanto per restare im tema di una "stagione-no" da segnalare l’infortunio capitato a capitan Cretella costretto ad uscire dal campo dopo soltanto 25 minuti. E ora ci sono due gare consecutive interne (Fezzanese e San Donato Tavarnelle).

E con la Fezzanese si giocherà alle 18.30, perché una delegazione dell’Us Grosseto alle 16 prenderà parte alla cerimonia in Duomo per accogliere il nuovo vescovo Bernardino Giordano. "Ringraziamo la Fezzanese – dicono i dirigenti biancorossi – per la collaborazione".

Da segnalare l’ammissione del direttore generale Filippo Vetrini al "Programma esecutivo in gestione del calcio" organizzato dalla Federcalcio con la collaborazione dell’Università Bocconi di Milano, corso giunto alla quinta edizione, e riservato a 30 direttori sportivi di soscietà in tutta Italia, e ad alcuni studenti meritevoli.