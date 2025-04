Serie D. Grifone, primi nomi per la panchina

Anche se mancano ancora cinque giornate al termine del campionato (tre gare interne con San Donato Tavarnelle. Montervarchi, Siena) e due in trasferta (Ostia Mare e Ghiviborgo) nell’ambiente degli sportivi e dei tifosi maremmani l’attenzione è già rivolta alla prossima stagione.

Ed è chiaro che l’interesse principale è rivolto a chi siederà sulla panchina biancorossa dal momento che mister Consonni, con un’anticipazione di alcuni giorni fa, si è "autoescluso" dichiarando che a fine stagione stagione lascerà la guida tecnica del Grosseto.

E nei discorsi e nelle valutazioni degli sportivi e dei tifosi ci sono due nomi che stanno ricorrendo in maniera particolare: si tratta dei nomi di Alfredo Aglietti e di Paolo Indiani.

E’ chiaro che da parte della società del Grifone non c’è nessuna dichiarazione in merito: anzi al momento queste voci vengono seccamente smentite dal direttore generale Filippo Vetrini il quale, invece, si vuole soffermare sulla stagione in corso.

"Il nostro percorso – ci ha dichiarato il dg del Grosseto –, checchè ne dica qualcuno, lo riteniamo altamente positivo".

E poi un riferimento al futuro per una stagione che, secondo noi, dovrebbe essere quella della svolta per entrare nel mondo professionistico.

"Confermando anche le dichiarazione rilasciate dal nostro patron, posso affermare che è nostra intenzione, nella prossima stagione, di cercare di vincere il campionato allestendo un organico di categoria superiore proprio come ha fatto il Livorno in questa stagione".

Proprio quel Livorno che, guardacaso, sulla panchina sta facendo sedere mister Indiani.

Oggi, intanto, i giocatori biancorossi svolgeranno soltanto la seduta mattutina.