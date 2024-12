Serie D, Grifone. Quinto successo di fila. Fiorini: "Avanti così»

Vittoria meritata, anche se nel finale c’è stata un po’ di apprensione in casa biancorossa testimoniata anche dai cambi effettuati da mister Consonni nel finale di gara, quella ottenuta dal Grosseto ai danni dell’Ostia Mare. Azzeccata, dunque, la "cura" del "dottor" Consonni che si sta rivelando sempre più proficua e che potrebbe portare il "paziente" Grosseto, ora in buona salute, anche, ad una "guarigione" dai contorni che, al momento, sembrano essere molto lontani. E’ vero che il Grifone fa fatica a chiudere certe partite e nel finale di match si abbassa un po’ troppo, ma l’importante è la conquista dei tre punti. Del resto anche il presidente Antonio Fiorini, nel dopo-gara con la squadra biancoviola, ha affermato che "attualmente non ci sono le risorse per dominare i 90 minuti, ma nel girone di ritorno vedremo un Grosseto più spettacolare e più attivo". Essenziale per Cretella e compagni è proseguire su questa strada, partita dopo partita, senza pensare alla classifica, e giocare con serenità e tranquillità senza l’assillo della "striscia positiva". Ovviamente se si allunga la serie siamo tutti più che soddisfatti- Dopo due giorni di meritato riposto I biancorossi riprendono domani gli allenamenti.