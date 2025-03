Serie D: i due allenatori, Cassani e Gori, si conoscono da sempre. Ma è anche la gara degli ex. Lentigione-Cittadella: amici contro in panchina

Amici contro: la gara tra Lentigione e Vis Cittadella Modena che si gioca oggi al nuovo orario delle 15 a Lentigione, vede di fronte due allenatori amici da 15 anni. Romagnoli entrambi, praticamente coetanei (35 anni Cassani, 34 Gori) e tra i più giovani di tutto il campionato di Serie D. Si affrontano per la prima volta in D, ma si conoscono da anni e spesso hanno passato le ferie assieme. Quindi, oltre al derby emiliano tra Lenz e Cittadella, c’è pure quello romagnolo tra i due tecnici che ovviamente si stimano molto e che presentano un’idea del calcio similare. Gori è ben conosciuto dalle nostre parti per aver allenato la Correggese di Lazzaretti ed è arrivato a Modena a dicembre in sostituzione dell’esonerato Salmi. Detto dei tecnici, in casa Cittadella ci sono ex eccellenti, come Alberto Formato, Minel Sabotic, Lorenzo Manzotti, oltre al direttore dell’area tecnica, Alberto Biagini. E ora un’occhiata alla stagione delle due squadre, con il Vis Cittadella neo promosso che ha fatto una grande campagna acquisti ed ora è tranquilla al 7° posto ex aequo con 37 punti. Fa meglio in trasferta che in casa e ha due punte da seguire come Marco Guidone (Reggiana 2016/17) e Formato, 11 gol il primo, 10 il secondo. Il Lentigione è invece quinto a 51 e lotta per riprendere Tau Altopascio e Pistoiese ed evitare così la semifinale col Ravenna. Cassani si presenta con Delti, Gasperini, Pagani, Bonetti, Capiluppi, Cavacchioli, De Marco, Gobbo, Lombardi, Maggioli, Alessandrini, Battistello, Grammatica, Manco, Nappo, Pari, Sabba, Babbi, Bocchialini, Nanni, Pastore. Assente lo squalificato Mordini. Il Vis Cittadella ribatte con Aldrovandi, Andreotti, Bertani, Boccaccini, Carretti, De Fazio, Formato, Fort, Guidone, Leonardi, Manzotti, Marchetti, Martey, Mora, Wilfred Osuji, Rosa, Rovatti, Sabotic. Assente lo squalificato Mandelli e l’infortunato Sala. Arbitra Simone La Luna di Collegno. Nel recupero settimanale, pirotecnico 4 a 4 tra San Marino e Tuttocuoio, con locali a recuperare in 10 il temporaneo 2 a 4.

Claudio Lavaggi