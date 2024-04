Serie d: i precedenti del montevarchi col prossimo avversario. Beoni contro la bestia nera San Donato

Per irrobustire le chances di salvezza il Montevarchi domenica dovrà battere al Brilli Peri il San Donato Tavarnelle, avversario storicamente indigesto. Nelle ultime 6 gare di campionato tra D e C l’Aquila è stata castigata ben 4 volte, pareggiando in una sola occasione, e per trovare un successo rossoblù bisogna risalire al 3-1 dell’8 dicembre 2019. Lo stesso risultato che, di contro, i gialloblù hanno rifilato ai valdarnesi all’andata, il 3 dicembre. Non solo, perché nella sfortunata parentesi dei due club in Lega Pro, gli aquilotti persero con l’identico punteggio entrambe le sfide disputate al Comunale di via Gramsci. Il San Donato fu ospitato, infatti, nelle partite casalinghe a Montevarchi per il remake dello stadio di Tavarnelle. Persino durante la cavalcata conclusa con la promozione in serie C, la "bestia nera" si prese la briga di infliggere all’allora team di Malotti l’unico ko del girone di ritorno.