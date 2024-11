Serie D, i rossoblù adesso cercano conferme con il Gavorrano. Montevarchi, derby spartiacque. Lelli ora vuola cambiare marcia

Iniziamo subito con il dire che non è stato un bel derby dal punto di vista tecnico. Nella prima frazione si è fatta preferire la Sangiovannese, più abile a verticalizzare e più pericolosa, mentre l’Aquila si è limitata a fraseggi senza costrutto. Nella ripresa gli uomini di Lelli hanno giocato meglio, i cambi hanno sicuramente influito sul rendimento nell’ultima parte della partita, con gli azzurri che, probabilmente, non ne avevano più e un Montevarchi decisamente più propositivo che è riuscito a segnare proprio all’ultimo tuffo. Ma di strada da fare, per il tecnico aquilotto, c’è n’è ancora parecchia e il gioco ha comunque avuto una involuzione rispetto ad inizio campionato. Una involuzione che si era intravista nel match con il Terranuova, poi rimediato nel finale e che si è acuito sia nella partita di Livorno, sia soprattutto nella sfida interna con il Figline, quando i rossoblù hanno disputato la peggior partita dell’anno. Ma si sa, nel calcio ci sono episodi che possono far svoltare e il successo importantissimo di San Giovanni potrebbe consentire ai rossoblù di rimettersi in carreggiata, dal punto di vista della prestazioni. Perché la classifica rimane comunque positiva ed è perfettamente in linea con quanto ci si aspettava ad inizio campionato. Nel match di San Giovanni una menzione la merita Boncompagni, che subentrato nella ripresa, ha sparigliato le carte e messo in difficoltà, sulla fascia, la retroguardia azzurra. Prima del rigore concesso si era creato, con una serpentina, una ghiotta azione da gol. Il derby è però, ormai, acqua passata – se ne riparlerà al ritorno - e domenica al Brilli Peri arriverà una delle squadre che, ad inizio stagione, era indicata come una delle favorite, il Follonica Gavorrano, che domenica ha preso due sberle in casa con il redivivo Grosseto. Una vittoria contro i minerari potrebbe consentire al Montevarchi di incamminarsi verso un campionato più consono alle tradizioni e al valore della rosa.

Marco Corsi