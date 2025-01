Serie D, i rossoblù preparano l’assalto ai leoni

I duelli sportivi tra Poggibonsi e Montevarchi, che domenica prossima alle 14.30 incroceranno di nuovo i guantoni allo stadio Stefano Lotti, non sono mai stati banali, tanto da far assomigliare la sfida della quinta giornata di ritorno a un vero e proprio derby. Dal peso specifico appena inferiore per rivalità sportiva al più sentito in assoluto dalla tifoseria rossoblù con i cugini della Sangiovannese. A rendere così atteso l’incontro tra i Leoni e l’Aquila non è solo l’attualità pur importante, con le due squadre divise da due punti e non ancora tranquille, ma il ricordo di un testa a testa ricco di colpi di scena nella stagione di Interregionale ‘83/’84. Allenati da Franco Melani e con Fusci e Mucciarelli a guidare l’attacco, alla quartultima gara del campionato, i giallorossi senesi vinsero in casa il 15 aprile ‘84 sui valdarnesi di Carletto Caroni. Due domeniche più tardi, alla penultima del torneo, il pari dei montevarchini a Pietrasanta e il successo degli avversari tra le mura amiche sancirono la parità in vetta. Sembrava in vista uno spareggio ma sul filo di lana i valdarnesi piegarono la Cuoiopelli mentre i senesi furono fermati sul pareggio a Migliarina.

La promozione nell’allora C 2 fu impreziosita anche dalla conquista della Coppa Italia Dilettanti. Tra due giorni, dunque, il nuovo confronto che non vedrà sulla panchina giallorossa l’ex aquilotto da calciatore Stefano Calderini. Perde di rado le staffe e invece è stato squalificato di nuovo e per ben quattro turni "per aver rivolto un’espressione irriguardosa e blasfema alla terna arbitrale" durante il match perso sul campo dell’Ostiamare. All’andata, il 6 ottobre al Brilli Peri il tecnico milanese si arrabbiò, peraltro, con i suoi calciatori per la sconfitta subita per 2 -1 al 90’. Gli uomini allenati da Rigucci recuperano in regia il fosforo di Davide Sesti e sperano di recuperare qualcuno degli infortunati (Picchi, Franco o Boncompagni). Da Poggibonsi sono stati messi a disposizione degli sportivi montevarchini residenti in provincia di Arezzo 200 biglietti che si possono acquistare esclusivamente fino a sabato nella sede di via Gramsci, dalle 15 alle 19, pagando in contanti.

Giustino Bonci