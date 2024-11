Serie D, i rossoblù ripartono dopo il pari interno

Com’è accaduto spesso nelle prime 13 giornate del campionato, dopodomani il Montevarchi dovrà far visita a un avversario reduce da un successo memorabile. Nella precedente trasferta del 16 novembre, l’anticipo di Foligno, il Montevarchi aveva affrontato, ad esempio, una squadra "corsara" per 2–0 sul campo nobile del Siena. E domenica prossima, i rossoblù saranno ospiti di un Trestina con il morale a mille per un trionfo storico a Siena per 2-1. Di conseguenza, nella settimana successiva al pareggio agrodolce con la Fezzanese, la parola d’ordine in casa valdarnese in vista della sfida al team dell’ex Simone Calori è stata "tenere alta la guardia". Un malaugurato k.o. allo stadio "Casini" farebbe scivolare, infatti, i ragazzi di Nico Lelli in una posizione assai meno tranquilla di classifica. Facile intuire che l’allenatore si aspetti dal gruppo risposte confortanti, rispetto all’ultimo turno, in termini di brillantezza, incisività e massima attenzione in ogni reparto. Previsto il rientro a tempo pieno di Jacopo Ciofi e il ritorno dal primo minuto di Davide Sesti, atleta a nostro avviso imprescindibile. Incombe, nel frattempo, la fase invernale del calciomercato e, come ha sottolineato a suo tempo il direttore sportivo Donello Resti, l’intenzione del sodalizio montevarchino è di rimanere vigile per perfezionare qualche operazione in grado di dare un "qualcosa in più" all’organico. Non si prevedono particolari rivoluzioni ma aggiustamenti in entrata, bilanciati dalla partenza di qualche calciatore poco utilizzato sin qui e voglioso, invece, di giocare. Per inciso anche il Trestina guarda alla riapertura imminente dei trasferimenti per risalire la china in classifica e ad allontanarsi dalla zona plau-out. Non a caso la società bianconera e il direttore sportivo Santino Podrini hanno già annunciato che alla riapertura ormai imminente del mercato verranno messi a disposizione di Calori due o tre elementi di livello per potenziare la "rosa". Ieri, intanto, è stato certificato un movimento in uscita che riguarda il centrocampista classe ‘98 Giacomo Tacconi. Separazione consensuale e, come si conviene, il mediano è stato ringraziato dalla dirigenza per la serietà e l’impegno dimostrati nel primo terzo di torneo.

Giustino Bonci