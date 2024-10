Serie D: ieri il recupero della 6ª giornata. Gli ex fanno volare il Lentigione a casa del San Marino

SAN MARINO

1

LENTIGIONE

3

SAN MARINO (3-5-2): Branduani; Biguzzi, Pasa, Lomolino; Mereghetti, Toure (19’ st Tenkorang), Haruna, Arcopinto (34’ st Miglietta), Di Lauro; D’Agostino, Giometti (19’ st Sensoli). A disp.: Rinaldini, Mambelli, Muro, Maggioli, Patarnello, Zammarchi. All.: Cascione.

LENTIGIONE (3-5-2): Gasperini; Lombardi, Nava, Cortesi (7’ st Bocchialini); De Marco (31’ st Grieco), Nappo (23’ st Capiluppi), Sabba (43’ st Pari), Battistello, Gobbo (23’ st Bonetti); Alessandrini, Pastore. A disp.: Delti, Manzotti, Masetti, Martini. All.: Cassani.

Arbitro: Iurino di Venosa (Graziano e Gjni di Vicenza).

Reti: 25’ st Sabba (rig.), 33’ st Biguzzi, 39’ st Alessandrini, 44’ st Lombardi.

Note: ammoniti Nappo, Branduani, Sabba, De Marco, Arcopinto, D’Agostino. Espulso Haruna, 5’ st per doppia ammonizione.

Finalmente i tre punti: il Lentigione, che sino alla quinta giornata aveva segnato solo tre reti, ne segna altrettanti alla Victor San Marino nel recupero della sesta giornata disputato ieri ad Acquaviva e con un rotondo 3 a 1 scala la classifica portandosi a ridosso dei play-off. Sistema l’attacco e ora vanta la miglior difesa del torneo ex-aequo ad altre tre squadre.

Il San Marino parte forte, ma i tiri di Di Lauro al 6’ e Giometti al 9’ hanno mira imprecisa. L’ex capitano sammarinese Sabba al 22’ ci prova da fuori area dopo una mischia nata da azione di corner, ma la palla è fuori. Al 34’ Gasperini para facile su Arcopinto. Al 36’ Lombardi, altro ex di turno, spizza di testa sul primo palo da calcio d’angolo, ma nessuno dei suoi corregge in porta. A inizio ripresa, ecco l’episodio chiave: è il 50’ e Haruna, già ammonito, riceve un secondo giallo per fallo di mani.

Il Lentigione ha più spazi e sblocca la gara al 70’: palla persa dal San Marino sulla sinistra difensiva, cross per Sabba che finisce nel sandwich tra Pasa e Mereghetti. Dal dischetto realizza lo stesso Sabba. Pochi minuti per festeggiare e al 78’ pareggiano i locali con una schiacciata di testa di Biguzzi, che sfrutta il cross dalla bandierina di Arcopinto. Lentigione di nuovo in vantaggio all’84’: Nava scarica per Bocchialini che mette di prima intenzione in area per Alessandrini che anticipa Pasa e infila il 2 a 1. All’89’ ancora un angolo per il Lenz, con Lombardi che supera di testa l’esperto portiere Branduani arrivato in settimana e realizza il secondo gol di un ex di giornata.

"E’ stata una partita molto intensa – dice Stefano Cassani, allenatore del Lentigione dopo le ultime due stagioni passate a San Marino – noi abbiamo fatto molto bene, siamo stati bravi a muovere palla e ad aver pazienza perché loro nel primo tempo ci hanno concesso poco spazio, difendendosi in molto ordinato. Nella ripresa l’espulsione di Haruna ha sbloccato la partita e ci ha dato più spazio per essere pericolosi".

La nuova classifica: Tau Altopascio 18, Forlì 13, Piacenza, Pistoiese e Sasso Marconi 11, Imolese e Lentigione 10, Ravenna, Tuttocuoio e Cittadella Vis Modena 9, Zenith Prato e San Marino 7, United Riccione, Fiorenzuola e Prato 5, Corticella 4, Sammaurese 3, Progresso 2.