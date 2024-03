Serie D. Il Carpi ritrova la ’media perfetta’. Selleri infiamma il duello via social

CARPI

Il Carpi ha bagnato la prima da capolista con un mini allungo, da +1 a +2 sul 2° posto. Il 3-0 al Mezzolara (10° risultato utile e 8^ vittoria nelle ultime 9) ha permesso alla squadra di Serpini di arrivare a 56 punti in 28 giornate, tornado 5 mesi dopo a viaggiare a 2 punti di media a gara, il passo che il tecnico biancorosso a inizio anno aveva individuato come l’unico in grado di assicurare la Lega Pro. L’inseguimento alla ’media perfetta’ è durato ben 21 giornate (42 punti), visto che l’ultima volta il Carpi l’aveva toccata a metà ottobre dopo il 3-1 al San Marino: allora Calanca e compagni erano secondi con 14 punti in 7 gare, a -3 dal Ravenna. Ma da lì in poi il cammino biancorosso non è più stato fluido con un solo punto nelle successive 3 gare e i ko esterni di Castelmaggiore, Forlì e Prato ad allontanare la vetta. Ma in queste ultime 6 giornate è ancora tutto aperto. Il Ravenna a -2 ha un calendario migliore (sfida le ultime 4, poi Imolese e Forlì), mentre il Forlì a -4 ha ancora i due scontri diretti di Ravenna e Carpi per ribaltare tutto. E anche i nervi faranno la differenza: ieri, ad esempio, ad accendere gli animi ci ha pensato il capitano Alfonso Selleri del Progresso, ravennate ed ex giallorosso, che in un commento sui social ha invocato, sorretto dai tifosi ravennati, il fallo di mano di Larhrib nell’azione della prima rete del Carpi sul Mezzolara, che fra l’altro è una diretta avversaria dei suoi nella corsa salvezza. E visto che a breve ci saranno Progresso-Ravenna e Carpi-Progresso siamo certi che ne vedremo delle belle…

Davide Setti