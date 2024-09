Serie D, il centravanti della Cittadella ’vede’ quota 100. Super Formato: "Salvezza in primis»

La coppia più bella della D? Alberto Formato (foto) e Marco Guidone, non c’è dubbio. La Cittadella che viaggia in vetta a punteggio pieno dopo aver battuto Piacenza e Pistoiese si gode i suoi due bomber, a segno 7 volte in due (4 Formato e 3 Guidone) nelle prime 4 gare ufficiali. "Sarei un bugiardo se dicessi che pensavo di fare 6 punti – spiega l’attaccante classe ’93 – ma almeno di vincerne una sì: chi conosce la D sa che la nostra è una rosa con giocatori di categoria, qualcuno con A, B e C alle spalle e di certo nessuno ci ha sottovalutato fin qui. Queste 2 vittorie sono davvero un bel colpo". L’obiettivo però, conferma il bomber, non cambia. "Due gare non dicono tanto – continua – pensiamo a fare i punti salvezza prima possibile, anche perché penso che Piacenza e Ravenna siano un gradino sopra le altre. Poi se ci salvassimo presto, allora vediamo cosa succede…". Per Formato, che da 8 anni di fila fra Eccellenza e D va sempre in doppia cifra, un avvio ’monstre’ con 4 gol in 4 gare che lo avvicinano ai traguardi a tripla cifra: per ora è a quota 166 reti in carriera e a 87 in Serie D con 4 maglie diverse. "Sono davvero felice – spiega – era da una vita che non giocavo nel Modenese, dai tempi di Castelfranco. Gli obiettivi personali fanno sempre piacere, i 100 gol in sarebbero un grande traguardo. Ma prima viene la squadra". E la coppia con Guidone funziona alla grande. "Con Marco c’è stato subito un bel feeling – conclude – grazie anche al mister che ci ha messo dal ritiro in camera insieme. Mai nessuna rivalità, solo la voglia di mettersi al servizio l’uno dell’altro. Per molti non potevamo giocare insieme, ma fin qui ci stiamo completando bene".

Castelfranco. Nonostante il terzo ko resta salda la panchina di Azzani: a breve il tesseramento di Andrea Lotti (2004) punta ex Rolo.

Davide Setti