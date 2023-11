SerIE D. Il Città di Varese cerca la terza di fila in casa. Col Derthona il ricordo di due tifosi scomparsi

Per molto tempo ne sono stati tifosi appassionati e partecipi. E anche ora, pur se in modo diverso, continueranno a esserlo come fossero il dodicesimo e tredicesimo uomo in campo. Scomparsi in giovane età, Martino Colombo e Luca Alfano saranno ricordati dal loro Città di Varese in occasione della sfida di domani contro il Derthona. "Martino – ricorda la società biancorossa in una nota - che giocava con la maglia del Varese, è scomparso il 10 novembre di dieci anni fa in un tragico incidente". La morte di Luca risale invece ad alcuni giorni fa: "Da sempre grande tifoso biancorosso – è il ricordo commosso che ne traccia la società – ha lottato come un vero guerriero contro una terribile malattia che proprio pochi giorni fa ce lo ha portato via, una forza e una tenacia che saranno sempre da esempio per i nostri giocatori". I due compianti tifosi biancorossi saranno ricordati prima dell’inizio della partita. "Per l’occasione – spiega ancora il CdV- i piccoli biancorossi accompagneranno le due squadre all’ingresso in campo e nell’intervallo e giocheranno a calcio in attesa della ripresa della partita".

Due presenze invisibili ma comunque concrete che cercheranno di dare una mano al CdV a intascare la posta piena, quindi. Che, ovunque ora si trovino, stanno già scaldando come avevano sempre fatto la voce per gridare "forza Città di Varese". La squadra di Corrado Cotta è a caccia di quella che sarebbe per lei la terza vittoria interna di fila dopo quelle con Alba e Pont Donnaz. Cristiano Comelli