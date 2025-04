Serie D. Titani e United: il tempo stringe. Ci si gioca tutto in 450 minuti

Il tempo stringe. Hanno soltanto cinque gare a disposizione San Marino e United Riccione per cercare di raddrizzare una stagione per entrambe complicata. Cinque gare delle quali, per entrambe, da giocare tre in casa e due in viaggio. Sicuramente l’impresa più ardua spetta alla squadra della Perla Verde. Che oggi è penultima in classifica, posto che vorrebbe dire retrocessione diretta. Due i punti che i biancazzurri hanno di svantaggio sulla Sammaurese, la squadra che li precede in classifica e che attualmente disputerebbe i playout. Sasso Marconi, Imolese, Piacenza, Sammaurese e Victor San Marino le avversarie con le quali lo United avrà a che fare in questo acceso finale di regular season. Una marea di scontri diretti nei quali cercare di mettere al sicuro punti pesanti. Cosa che raramente è riuscita in questa seconda parte di campionato ai romagnoli. Che nel girone di ritorno, tra un cambio di allenatore e l’altro (oltre a quello di proprietà), hanno fatto soltanto quattro passi in avanti in classifica. Una sola vittoria e un pareggio, poi una serie infinita di sconfitte. Ben 10 che sommate alle 7 del girone d’andata hanno portato i biancazzurri dove si trovano ora in classifica, cioè in lotta per evitare la retrocessione diretta. Già domenica al ’Nicoletti’ contro il Sasso Marconi sarà una di quelle gare da non sbagliare. Ma anche i bolognesi si giocano qualcosa di importante, cioè la possibilità di pronunciare al termine del campionato la parola salvezza senza passare dai playout. Gara che lo United dovrà giocare senza Egharevba, squalificato per un turno dal giudice sportivo. Lo stesso sogno del Sasso Marconi lo culla il San Marino di mister Biagioni che attualmente si trova a quattro punti dalla zona salvezza diretta. Ma lì la lotta è serratissima con ben sette squadre pronte a fare di tutto pur di non arrivare a una pericolosissima post season. Pistoiese, Sammaurese, Imolese, Forlì e United Riccione sono le ultime cinque avversarie che i titani dovranno affrontare. Un mix perfetto tra squadre d’alta classifica e scontri diretti per la salvezza. Domenica i biancazzurri del Titano partiranno dai novanta minuti del ’Calbi’ contro la Pistoiese. E servirà più di un’impresa (i toscani hanno appena tesserato il difensore ex Rimini, Tofanari) per non uscirne con le ossa rotte.