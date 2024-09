SERIE D: il classe 2006 pronto per la nuova avventura in biancorosso. Suplja dalla nazionale del Kosovo al Terranuova: "Qui ho trovato l’ambiente ideale»

TERRANUOVA

Elvaris Suplja è arrivato questa estate a Terranuova, ma in parallelo porta avanti un’importante impegno internazionale. Classe 2006, giunto in prestito dall’Empoli, fa parte della nazionale Under 19 del Kosovo. Ieri è infatti sceso in campo a Esslingen, in Germania, in un’amichevole contro la Lettonia. "Sono già quattro anni – ha raccontato Elvaris – che faccio parte della nazionale kosovara e ho preso parte agli europei Under 17 giocando anche contro l’Italia. Poi mi sono dovuto fermare per un infortunio e tre mesi fa sono stato convocato con l’Under 19. Tra due mesi sarò impegnato invece nelle qualificazioni a Euro 2025 con Austria, Spagna e Isole Faroe". Centrocampista centrale, Suplja è cresciuto nei settori giovanili di Fiorentina, Siena ed Entella. Poi è passato al Sassuolo. La prima stagione è con l’Under 16 neroverde, la seguente con l’Under 17. A gennaio 2023 viene prelevato dall’Empoli e nella stagione 2022-2023 viene convocato in nazionale per prendere parte alla prima fase di qualificazione all’Europeo Under 17. Con il Kosovo ha affrontato anche l’Italia, collezionando due presenze.

"Sono molto contento di questa avventura con il Terranuova Traiana – ha aggiunto – perché ho trovato un gruppo molto unito dove ci aiutiamo a vicenda. Mi trovo molto a mio agio anche con l’allenatore e la società, perché c’è un clima disteso che aiuta a crescere".

Francesco Tozzi