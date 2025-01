Serie D, il club di via delle Suore andrà in Appello. Piacenza-Cittadella, ricorso respinto

Il 4-1 di Piacenza-Cittadella rimane tale. Almeno per ora. Così ha deciso il Giudice Sportivo della Lnd dopo il ricorso presentato dal club di via Delle Suore in merito al rosso a Boccaccini. Il Giudice di fatto ha ricalcato la decisione presa dalla Corte d’Appello che settimana scorsa si era pronunciata sulla sospensiva riducendo da 2 a una le giornate di squalifica a Boccaccini, ma negando che il rosso fosse per una condotta violenta diversa da quella scritta nel referto, fatto che avrebbe portato al possibile errore tecnico.

"Rilevato che le motivazioni poste a base del provvedimento di squalifica – si legge – risultano confermate dall’esame delle immagini video, come indicato dalla stessa Corte d’Appello, che le ha richiamate in seno alla valutazione con cui ha ridotto la squalifica, e rilevato che in assenza di ulteriori finalità l’accertamento demandato alla procura appare perlustrativo e non in grado di giustificare una richiesta di ripetizione della gara o di incidere sulla sua corretta omologazione, si respinge il reclamo".

La Cittadella andrà in secondo grado e poi anche eventualmente al Coni per vedere soddisfatte le sue richieste. Intanto ieri, come previsto, non è stato omologato il 2-2 di Imolese-Cittadella dopo il ricorso del club bolognese per il rosso a Elefante. In casa biancazzurra una giornata di squalifica per Sala, espulso a Imola, e per Mora (foto) che era diffidato, nel Riccione prossimo avversario out Palumbo.

d.s.