Serie D, il commento del dirigente dopo la partita con il Siena. Montevarchi, niente drammi dopo il ko. Livi: "Puniti oltre i nostri demeriti»

Perdere con il Siena, costruito per traguardi diversi da quelli del Montevarchi non è un delitto e anzi. A fare la differenza, come accadde anche all’andata quando i valdarnesi furono superati sempre per 1–0, a gioco lungo è stata la maggiore esperienza di una Robur che si permette di tenere in panchina Giannetti e Semprini, gente con trascorsi in Serie A o a lungo nel professionismo. Resta ai giovanissimi rossoblù e ad Atos Rigucci, costretto suo malgrado a subire il primo stop dal ritorno sulla panchina dell’Aquila, la qualità di una prestazione alla pari con una "nobile" del girone e la certezza, con lo spirito e generosità dimostrati, di essere sulla strada giusta a prescindere dal passo falso.

"Siamo stati puniti oltre i nostri demeriti – ha sottolineato il presidente del sodalizio valdarnese Angelo Livi – e per un errore difensivo di quelli che possono capitare a tutti. Occorre, però, reagire subito ripartendo dalla prova dei primi 25 minuti nei quali il Montevarchi ha offerto un gioco piacevole e mostrato un’ottima organizzazione. Il cammino per raggiungere la salvezza è ancora lungo e sappiamo di dover lottare con le unghie e con i denti per risalire la corrente. Mi auguro che fin dalla trasferta di domenica ventura a Ghivizzano possiamo riprendere la marcia e dare nuove soddisfazioni ai nostri tifosi. Con il Siena c’era da stropicciarsi gli occhi vedendo la curva sud Farolfi così gremita, un segno di interesse e affetto".

Giustino Bonci