Serie D, il commento del direttore generale. Finocchi striglia il Terranuova: "Brutta sconfitta, rialziamoci»

Non sono mancate le reazioni alla sconfitta patita dal Terranuova con la Fezzanese, vinta dai liguri per 2-1. "Una bruttissima sconfitta - ha sottolineato il dg Simone Finocchi - perché ci siamo trovati di fronte ad una squadra contro cui potevamo fare meglio, sia da un punto di vista del gioco che dell’atteggiamento. Le ultime prestazioni sono sempre state solide e importanti, mentre domenica scorsa abbiamo fatto male. È venuto a mancare quel carattere che poteva permetterci di portare a casa tre punti fondamentali in ottica salvezza". Era una gara da vincere per i valdarnesi, ma nel finale qualcosa in campo è andato storto. "Abbiamo rimediato al vantaggio della Fezzanese con un buon inizio di secondo tempo - ha proseguito Finocchi - dove meritatamente abbiamo trovato il pareggio. Poi abbiamo subìto il secondo gol in una ripartenza che per noi è stata letale". L’espulsione di Petrioli per una reazione scomposta nei confronti di un avversario non ha certo contribuito a rimettere la partita sui binari giusti e a raffreddare gli animi. "C’è da lavorare per rimettere in sesto la situazione - avverte il dg - perché stavolta abbiamo fatto un passo indietro. Tra l’altro, un errore gravissimo di Petrioli nel secondo tempo ci ha lasciati in dieci per venti minuti in un frangente in cui dovevamo spingere".