Serie D Il Corticella vuole tornare a correre

Si è interrotta domenica scorsa l’eccezionale striscia di quattro vittorie consecutive del Corticella di Michele Nesi. Nonostante i biancazzurri siano sostanzialmente riusciti a giocare alla pari, a passare, al ‘Biavati’, è stata la corazzata e assoluta favorita per la vittoria Ravenna, con Malagoli e compagni che andranno alla ricerca del pronto riscatto. E’ chiaro che la sfida esterna di oggi appare almeno sulla carta proibitiva.

Il team della presidentessa Roberta Bonfiglioli farà visita al Lentigione, quarta forza del campionato che paga cinque lunghezze di svantaggio dalla capolista Tau Altopascio.

Ma tornando al Corticella, lo strabiliante ruolino di quattro successi consecutivi contro Sammaurese, Zenith Prato, Progresso e Fiorenzuola ha permesso alla band di Nesi di stravolgere in positivo una stagione che, risultati e gol subìti alla mano, sembrava stare prendendo una bruttissima piega.

Con 16 punti in classifica, i biancazzurri occupano il nono posto a parimerito col Cittadella Vis Modena (che è però da considerare davanti vista la vittoria nello scontro diretto).

Le lunghezze di vantaggio sulle zone calde sono quattro e, proprio per questo, l’obiettivo dovrà essere quello di mettere ulteriore fieno in cascina per non andare mai affanno. Chiaro che riuscire a farlo oggi sul campo del Lentigione sarà un’impresa tutt’altro che semplice, ma Rizzi e compagni hanno già dimostrato in stagione di poter battere chiunque.