Serie "D": il derby da quartieri alti. Venturi: "Tau, sarà un duello molto difficile"

Evitare le vertigini, ricominciando da tre, come Troisi. Terzo posto in classifica, terzo miglior attacco, terza miglior difesa e, oggi, alle 14.30, a Seravezza, a sua volta reduce da tre sconfitte consecutive. Tanto che gli amaranto hanno raggiunto i versiliesi a quota 38 punti. L’infermeria si sta svuotando e, questo, rappresenta una bella notizia. Biagioni recupera, Quilici è sulla strada giusta; ovviamente ancora out Piccini (ma potrebbe rientrare dopo la sosta); ne avrà ancora per diverso tempo Andolfi. Il quinto blitz esterno stagionale, allo "Zecchini" di Grosseto, ha portato in dote entusiasmo nell’ambiente, forse anche troppo, come spiega il tecnico, Simone Venturi.

"E’ un derby difficile – afferma –, all’andata ci misero in difficoltà, ma, come ho spesso dichiarato, la mia teoria, suffragata dalla pratica, è che, nel girone di ritorno, tutti i match saranno più difficili. Perché ogni squadra gioca sempre, tutte le domeniche, la partita della vita. I punti contano il doppio. Il Seravezza ha un ottimo organico e, fino a tre domeniche fa, era in testa alla classifica. E’ vero che arrivano da tre ko di fila, ma, questo, rende per noi il compito ancora più difficile, perché vorranno rifarsi. Inoltre hanno operato bene sul mercato. La classifica? Non la guardo assolutamente. Lo farò a cinque o sei partite dalla fine, quando sarà tutto delineato. E’ vero che può apparire paradossale, ma prima punto alla salvezza matematica".

"Anzi – continua il trainer – , mi fanno arrabbiare certi discorsi che ho sentito in giro, addirittura sul fatto che saremmo in lotta per la “C”. Non scherziamo, niente voli pindarici. Ci sono formazioni e società molto più attrezzate rispetto a noi. Terzo miglior attacco? Direi squadra votata all’offensiva in generale, visto che abbiamo portato a segnare molti giocatori, anche i centrocampisti. E’ lo sviluppo della manovra che conta".

"Il calendario? Non guardo nemmeno quello. Mi voglio concentrare – conclude Venturi – partita per partita e i ragazzi devono concentrarsi sull’avversario di turno". Fin qui il tecnico.

Come sostiene Mourinho, la gara più importante è sempre la prossima. Allora lo guardiamo noi il calendario, in prospettiva. Dopo la gara di Seravezza ci sarà la sosta del campionato per il Torneo di Viareggio e gli impegni della Rappresentativa di serie "D". Successivamente arriverà il match casalingo (non si sa ancora dove sarà disputato, forse ancora a Ghivizzano), contro il Livorno. Poi trasferta a Cenaia.

Infine una curiosità: oggi saranno almno una cinquantina i tifosi amaranto a Seravezza.

Massimo Stefanini