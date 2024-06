Serie D. Il Desenzano ci spera. Ripescaggio difficile ma ancora possibile

DESENZANO (Brescia)

La vittoria nei play off del girone B di serie D, oltre a rappresentare il punto più alto mai raggiunto nella sua storia, ha proiettato il Desenzano al dodicesimo posto nella graduatoria dei possibili ripescaggi in serie C. Una posizione che, a dire il vero, lascia poche speranze per la società del presidente Roberto Marai, ma, in ogni caso, la stagione appena in archivio ha confermato che la strada intrapresa dal sodalizio gardesano è quella giusta e può condurre a festeggiare l’atteso ingresso nei professionisti. Un sogno per tutta Desenzano, nel quale i biancazzurri hanno dimostrato di credere e che può diventare il punto di partenza per la prossima stagione. In casa desenzanese però si è interrotta la collaborazione con il ds Marzo Zanardini, pronto ad iniziare una nuova avventura sempre in serie D. A breve si attende l’ufficializzazione del suo sostituto. A Desenzano inoltre sperano che non ci siano cambiamenti in panchina: il tecnico Matteo Contini è nel mirino di alcune società di serie C e certo non disdegnerebbe tornare ad allenare nei professionisti. Per scongiurare il “rischio“ la società del presidente Marai sta intensificando le trattative per definire la questione-tecnica e poter così poi completare un organico che, con un paio di innesti, può lottare per la promozione. L.M.