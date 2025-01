Serie D. Il Foligno va in vantaggio. Ma il Terranuova lo agguanta

TERRANUOVA TRAIANA 1ACF FOLIGNO 1

TERRANUOVA TRAIANA: Timperanza, Saitta (38’ st Cappelli), Privitera, Zhupa (30’ st Tassi), Massai, Sacconi, Senzamici, Dini (14’ st Palazzini), Mannella, Marini, Degl’Innocenti (14’ st Petrioli). A disp.: Melzi, Grieco, Castaldo, Cardo, Martini. All.: Becattini.

ACF FOLIGNO: Tognetti, Santarelli (17’ st Cesaretti), Zichella, Ceccuzzi, Grea, Schiaroli, Panaioli, Brevi (19’ st Settimi), Tomassini (44’ st Di Cato), Khribech (46’ st Mattia), Calderini (30’ st Pupo Posada). A disp.: Bulgarelli, G. Nuti, Maselli, F. Nuti. All.: Manni.

ARBITRO: Ambrosino di Nola (Eliso di Castellammare di Stabia e Ponte di Nola).

MARCATORI: 52’ pt Panaioli (F), 20’ st Mannella (T).

NOTE: ammoniti Saitta, Privitera, Degl’Innocenti, Sacconi (T), Panaioli, Santarelli, Grea, Cesaretti, Ceccuzzi, Khribech (F).

TERRANUOVA – Inizia con un pareggio il 2025 dell’Acf Foligno. Al "Matteini" di Terranuova Bracciolini finisce 1-1. L’Acf fa subito la voce grossa, sfiorando il vantaggio: punizione battuta da Walid Khribech, capitano di giornata, che va a colpire direttamente il palo; Brevi ci prova allora in seconda battuta ma Privitera salva sulla linea di porta. Al 15’, è un infortunio in cui incappa il guardalinee Eliso di Castellammare: gioco fermo per 8’, poi si riprende con l’assistente regolarmente al suo posto. In chiusura di tempo Khribech va al cross su cui Panaioli è puntuale nel colpo di testa che si infila in rete. A metà ripresa Mannella servito da Sacconi approfitta di un errore in uscita dell’Acf e fredda Tognetti per l’1-1.

Finisce in parità con un punto che fa classifica ma anche qualche rammarico per i folignati che non sono riusciti a tenere il vantaggio.