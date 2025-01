Serie D. Il FolloGavo in trasferta contro la Sangiovannese. E accoglie Andrea Arrighini

Trasferta in terra valdarnese per il Follonica Gavorrano, che nel terzo turno di ritorno del girone E di Serie D affronterà la Sangiovannese allenata dall’ex Marco Bonura. Minerari con 5 assenti, ma con un nuovo attaccante di grande livello. I minerari infatti venerdì hanno dato il benvenuto all’attaccante classe 1990 Andrea Arrighini, giocatore che si è appena svincolato dal Virtus Francavilla dopo aver giocato la prima parte di stagione nel girone H di Serie D. Una punta di grande esperienza per il reparto offensivo biancorossoblù per il termine dell’annata in corso e anche per la prossima, con il contratto che scadrà nel giugno 2026.

I ragazzi di Masi arrivano al confronto dopo il pareggio beffa subito al 95’ su calcio di rigore contro il Terranuova Traiana, con la nona posizione in classifica a quota 25 punti, con sette vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte, 27 gol fatti e 24 subiti. La Sangiovannese arriva invece alla sfida con i biancorossoblù dopo la sconfitta subita a Foligno per 2-0. I punti in classifica fino a questo momento sono 22.

"Bisogna stare tutti lucidi e compatti - sottolinea mister Marco Masi -. Siamo consapevoli che è un campionato pericoloso per la situazione che si è venuta a creare, dobbiamo stare sereni e vigili. Mancheranno anche Pino e Morelli per squalifica. A centrocampo Masini, Marino e Grifoni e anche nel reparto arretrato siamo ridotti all’osso".