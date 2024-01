Serie D. Il FolloGavo vuole continuare la corsa

La Pianese prova a dimenticare il passo falso di Cenaia, il Follonica Gavorrano vuole proseguire la sua rincorsa. A tre giorni dal big match di domenica tra Pianese e Follonica Gavorrano sale l’attesa per questo incontro che può valere molto per il vertice del girone E di serie D. La società mineraria ha organizzato un pullman per i tifosi, mentre la società amiatina ha reso noto le disposizioni per l’acquisto dei biglietti. Il tagliando sarà acquistabile in prevendita in segreteria dalle 18 alle 19 di oggi, altrimenti l’acquisto del biglietto potrà essere effettuato domenica alla biglietteria dello stadio a partire dalle 13.30.

In casa Follonica Gavorrano, al rientro in campo nel nuovo anno sono arrivati due vittorie e un pareggio per le squadre del settore giovanile biancorossoblù. La formazione dei Giovanissimi provinciali 2009/10 ha ottenuto un rotondo successo per 10-0 tra le mura amiche contro l’Atletico Grosseto, con le marcature di Roghi (tripletta), Cisse (doppietta), Pastorelli (doppietta), Micheloni, Cellini e Nocera. "Una vittoria che lascia spazio a pochi commenti – dice il mister Luca Regoli –, anche se il campo era poco praticabile. I ragazzi si sono impegnati e abbiamo provato varie soluzioni nei vari ruoli".

Per gli Allievi interprovinciali 2008 è arrivata una vittoria per 2-0 contro il Roselle, con i gol biancorossoblù messi a segno da Mariotti e Nardo. "Il gol di Mariotti è arrivato dopo 28 secondi dall’inizio della gara – sottolinea mister Luca Grossi –. I ragazzi si sono comportati bene in campo. Tutti hanno contribuito alla vittoria, ma soprattutto a disputare una buona prestazione".

Per gli Allievi regionali 2007 è invece arrivato un pareggio per 1-1 sul campo della Pro Livorno, con il gol del Follonica Gavorrano realizzato da Mancinelli. "Era una partita da vincere, dato che abbiamo creato moltissime occasioni da gol – commenta mister Antonio Morello –. Abbiamo trovato il loro portiere in forma smagliante, con almeno tre interventi strepitosi. Meritavamo il risultato pieno".