Serie D. Il Follonica Gavorrano affronta il Ghiviborgo

Penultima amichevole prima delle gare che contano per il Follonica Gavorrano. Oggi infatti la formazione di Marco Masi torna in campo contro un’avversaria di pari livello dopo aver sfidato due formazioni di Promozione nelle ultime due uscite. Il Follonica Gavorrano infatti oggi al Malservisi-Matteini di Gavorrano sfiderà il Ghiviborgo alle 17, dato che i minerari non giocheranno i preliminari di Coppa Italia. Infatti oggi scatta il primo turno della coppa per alcune formazioni. Non per i minerari. Per il Follonica Gavorrano ’ingresso nel tabellone ci sarà il primo settembre con il primo turno al Malservisi-Matteini: l’avversaria sarà la vincente della sfida tra Sasso Marconi e Tuttocuoio. E mercoledì 28 agosto alle 17 con lo Scarlino, ancora sul terreno di gioco di via Sanzio a Follonica ci sarà l’ultimo test prima delle partite vere e proprie.

Ieri a Bagno Gavorrano è iniziata la Sagra del Tortello e della Bistecca nel giardino della Casa del Popolo. Stasera grande spazio all’orchestra sinfonica Città di Grosseto "G. Puccini", mentre domani si terrà una serata di intrattenimento musicale con il Conte Max. Il primo momento delle presentazioni dei tesserati biancorossoblù ci sarà invece domani: toccherà alla Scuola Calcio del Follonica Gavorrano e dei Leoni di Maremma. La serata finale il giorno seguente, martedì, quando sarà il turno delle prime squadre del Follonica Gavorrano e dello Scarlino, delle formazioni agonistiche del Settore Giovanile del Follonica Gavorrano e del Massa Valpiana, della Juniores del Follonica Gavorrano, Scarlino e Massa Valpiana e della squadra femminile di Calcio a 5 del Follonica Gavorrano. "I ragazzi sono cresciuti tantissimo – spiega il presidente Paolo Balloni – abbiamo diviso la presentazione delle squadre in due serate per dare modo a tutti di avere il giusto spazio. Ripartiamo da una scorsa stagione in cui la Serie D ha chiuso in zona playoff tra le prime del girone E e con la seconda posizione in Coppa Italia, mentre le formazioni giovanili hanno ben figurato in tutti i loro impegni".