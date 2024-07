SERIE D. Il Grifone ha ingaggiato Francesco Frosali, difensore mancino con il "vizio del gol»

Altro innesto dal calciomercato estivo per l’Unione Sportiva Grosseto, che vuole fare una stagione importante nel prossimo campionato di serie D. Il direttore generale biancorosso Filippo Vetrini ha preso Francesco Frosali, classe 1993, difensore mancino col "vizio del gol", ha legato la sua carriera principalmente ai colori del San Donato Tavarnelle, dove si è guadagnato i galloni da capitano sotto la guida di mister Malotti. Per lui esperienze anche a Poggibonsi e ad Arezzo. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati altri aspetti della stagione che sta per iniziare. E per un difensore che arriva da San Donato, uno che dovrebbe fare il viaggio inverso. Ovvero Leonardo Bruni, il difensore del Grosseto potrebbe prendere la strada di San Donato. Il difensore mancino dopo la trafila nell’Empoli ha vestito solo tre casacche: prima quella del Follonica Gavorrano fino al 2022, poi dopo un breve periodo all’Arezzo ecco negli ultimi due anni di nuovo con Filippo Vetrini a Grosseto. Lo scorso anno non è stata una grande annata per lui e ora potrebbe cambiare casacca. Anche perché con l’arrivo di Frosali pare abbastanza logica la sua partenza. Grosseto che ad oggi, dopo aver confermato Malotti, ha preso Nicolas Boiga, classe 2002, esterno d’attacco mancino, proveniente dall’Aquila Montevarchi, ed appunto Frosali. Ma la società sta già lavorando al perfezionamento dei prossimi acquisti, visto che la rosa potrebbe subire grandi rinnovamenti.