Serie D. Il Grifone oggi torna a lavorare. L’aspetta un mese di fuoco

In attesa che si concludano definitivamente le operazioni di calcio mercato nella finestra invernale ancora aperta per quanto riguarda i movimenti nel mondo dei professionisti (ndr. come ha ricordato il direttore generale Filippo Vetrini qualcosa nel reparto offensivo è ancora possibile fare) il Grosseto oggi pomeriggio si ritrova al "Palazzoli" per preparare la trasferta di Sansepolcro di domenica 7 gennaio (assente lo squalificato Bensaja) valida quale prima gara del girone di ritorno. Un girone in cui non sarà più possibile commettere errori all’undici diretto dal tecnico Vitaliano Bonuccelli.

Il mister si ritrova a disegnare una squadra dal volto nuovo con gli arrivi di Sclano in porta, Davì, Russo e Prati in difesa, Grasso e Sacchini a centrocampo e Romairone in attacco.

Anche per il tecnico è finito il tempo delle scelte: bisogna individuare la formazione che possa raggiungere l’obiettivo finale. E non sarà cosa facile.

A cominciare proprio da questo mese di gennaio che riteniamo possa essere fondamentale per il Grifone. Dopo la trasferta di Sansepolcro, infatti, Cretella e compagni ospiteranno il Livorno allo "Zecchini", quindi in viaggio per affrontare la sorpresa Seravezza Pozzi per poi chiudere il mese ricevendo la formazione del Tau Altopascio. Un ciclo di gare davvero impegnativo dall’esito del quale potrebbe dipendere veramente il futuro del Grosseto. Ricordiamo i giocatori che hanno lasciato il Grosseto: Generali, Barontini, Picchi, Rotondo, Guadalupo, Gianassi, Moscatelli, Giuliani, Carannante e Schiaroli.

Paolo Pighini