Serie D. Il Grifone ospita il Montevarchi. E intanto ha preso il portiere Sclano

"Campionato più equilibrato e più appassionante con ottime squadre e l’esito del torneo si deciderà di domenica in domenica. Noi dobbiamo fare risultato pieno sperando anche nei risultati sugli altri campi. Però dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di fare il maggiore numero di punti a cominciare dalla gara contro il Montervarchi". L’allenatore Vitaliano Bonuccelli, dopo il successo con l’Orvietana, appare molto tranquillo nell’affrontare l’ultima gara dell’anno anche se I problemi non mancano. "Nel reparto difensivo siamo un po’ in emergenza perchè ci mancano gli infortunati Bruni e Saio mentre Carannante ha ripreso. Nonostante tutto non ci possiamo lamentare perché abbiamo dei ragazzi bravi e poi c’è l’arrivo di Russo per cui avremo ugualmente una difesa competitiva".

Poi passa all’analisi degli avversari. "Il Montevarchi – prosegue il tecnico del Grifone che chiede ai suoi continuità nei risultati – adotta moduli diversi, ma presenta sempre tre attaccanti e tre difensori con giocatori che giocano molto sugli esterni. Noi faremo la nostra solita partita d’attacco contrassegnata da una grande offensività". Oggi, dunque, sarà a disposizione anche il nuovo difensore centrale e terzino sinistro Francesco Russo. L’Aquilia Montevarchi in classifica vanta 17 punti. Ad arbitrare il match, inizio alle 15, è stato designato l’arbitro Davide Testoni della sezione di Ciampino; assistenti Antonio Bruno di Lanciano e Benedetta Bologna di Vasto. Ai 429 abbonati la società biancorossa regalerà un gadget personalizzato in tema Grifone come pensiero per l’ultima gara del 2023. Una curiosità: tra I calciatori che hanno giocato più minuti in questo girone E figurano i biancorossi Francesco Raffaelli 1.440 minuti e Edoardo Marzierli 1.416 minuti. I risultati delle gare disputate ieri pomeriggio (soltanto il Livorno ha vinto) sono stati tutti favorevoli al Grosseto. E da ieri sera il portiere Saymon Sclano, classe 2007, che da diverse settimane si sta allenando con la squadra biancorossa, è un nuovo giocatore del Grosseto.