Serie d. Il Grosseto aspetta la Fiorentina: amichevole i 5 agosto allo "Zecchini»

La Fiorentina torna a giocare allo stadio "Zecchini". "Un regalo per tutti I tifosi maremmani in attesa dell’inizio del campionato": così la società biancorossa ha definito questa amichevole ufficiale tra il Grifone ed i viola. Lunedì 5 agosto, con inizio alle 20, infatti, il Grosseto del tecnico Roberto Malotti ospiterà la Fiorentina di mister Raffaele Palladino. "Un evento imperdibile –sottolineano in casa biancorossa – per il quale i biglietti saranno messi in vendita a partire da lunedì al Centro Sportivo di Roselle".

Gli sportivi ed i tifosi maremmani in questi giorni sono però più interessati alle notizie di calciomercato, anche alla luce della vivacità con la quale altre società si stanno muovendo.

Dopo l’arrivo di Nicolas Boiga, attaccante dal Montevarchi, dovrebbe vestire la casacca biancorossa nella prossima stagione il centrocampista Yusuf Cela, albanese, classe 1996, fisico prestante, nella passata stagione nel Prato dove era arrivato dal Montevarchi.

Per il resto tante trattative, al momento soprattutto in uscita.

Al Centro Sportivo di Roselle, intanto, è possibile esercitare il diritto di prelazione per rinnovare l’abbonamento stagionale.

La sede del ritiro pre-campionato del Grosseto fissata nel resort "Fattoria degli Usignoli" a San Donato in Fronzano, in provincia di Firenze, dal 22 luglio al 3 agosto. Il ritiro tecnico sarà effettuato nello stadio comunale di Reggello sempre a Firenze. Il campionato inizierà l’8 settembre.