Serie D. Il Lentigione cade in casa con il Ravenna e saluta la Coppa Italia

LENTIGIONE

0

RAVENNA

1

LENTIGIONE: Delti, Cortesi, Manzotti, Pari (8’ st Nappo), Nanni (18’ st El Adnani), Lombardi (10’ st Gobbo), Manco, Bonetti, Pastore (29’ st Sabba), Grieco, Martini (26’ st Frimpong). A disp. Zovi, Piccioni, Ferrari, Baratta. All. Cassani.

RAVENNA: Galassi, Mandorlini, Mauthe (31’ st Amoabeng), Guida, Crosariol, Calandrini (46’ st Villa), D’Orsi, Agnelli, Drapelli, Di Martino (1’ st Biagi), Fiori (31’ st Raimondo). A disp. Gardini, Di Renzo, Lordkipanidze, Onofri, Milan. All. Marchionni.

Arbitro: Prencipe di Tivoli.

Rete: 23’ pt Drapelli.

Note: spettatori 350 circa. Ammoniti Bonetti, Drapelli, Di Martino. Angoli 2 a 6, rec. 1’ + 5’.

Il Lentigione esce dalla Coppa Italia di Serie D ai sedicesimi ad opera di un Ravenna che conferma molti dei suoi titolari ed espugna il Levantini per 1 a 0. Anche il Lentigione fa ruotare qualche titolare, ma il Ravenna è squadra compatta e non per niente è seconda in classifica in campionato. Romagnoli all’attacco e al 9’ gol sfiorato da D’Orsi: su angolo battuto da Guida, arriva l’incornata in direzione del primo palo che esce di un soffio. Al 13’ ci prova il Lentigione: Grieco si accentra dalla sinistra e va al tiro, costringendo Galassi a un grande intervento per salvare la propria porta. I giallorossi crescono e al 23’ passano in vantaggio su palla inattiva. Dalla trequarti Guida calcia perfettamente un calcio di punizione, con Drapelli che si avventa sul pallone di testa. La palla vola verso l’incrocio e a nulla vale il volo di Delti. Il Ravenna al 30’ si divora il raddoppio: dopo uno scambio volante con Mandorlini, Crosariol entra in area e dal fondo crossa al centro per Fiori il cui tiro non è fortissimo. Ottimo in questa occasione il riflesso di Delti che si distende e mette in angolo. Al 37’ viene annullato un gol a Fiori per fuorigioco: al 40’ e al 42’ ancora pericoloso il Ravenna con Guida e Crosariol. Nella ripresa il Lentigione prova almeno a pareggiare per giocarsela ai rigori, ma il Ravenna chiude ogni varco e si porta a casa partita e qualificazione.