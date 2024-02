Serie D. Il Lentigione fa la voce grossa a Ravenna

RAVENNA

1

LENTIGIONE

2

RAVENNA: Cordaro, Marino, Tirelli (13’ s.t. Varriale), Campagna (23’ s.t. Sare), Nappello, Rrapaj (1’ s.t. Alluci), Magnanini, Boccardi (1’ s.t. Diallo), Mancini, Esposito, Pavesi. A disp. Rossi, Gobbo, Spezzano, Calandrini, Agnelli. All. Gadda.

LENTIGIONE: Rizzuto, Capiluppi, Nava, Sala (23’ st. Roma), Formato (40’ s.t. Montipò), Manzotti, Bocchialini (13’ s.t. Cortesi), Battistello, Macchioni, Martini (10’ s.t. Casucci), Nappo. A disp. Zovi, Nanni, Ricciardi, Turri, Manco. All. Beretti.

Arbitro: Eremitaggio di Ancona (Galieni di Ascoli Piceno e Maroni di Fermo).

Reti: p.t. 18’ Manzotti, 40’ Sala; s.t. 4’ Diallo.

Note: ammoniti Nappo, Campagna, Nappello; al 49’ s.t. espulso Diallo.

Giornata molto strana la 23ª del girone D di Serie D, con le due prime in classifica, Ravenna e San Marino, che perdono in casa per 2 a 1, mentre le quattro inseguitrici, Carpi, Forlì più ovviamente Corticella e lo stesso Lentigione, colgono tre punti vincendo a loro volta per 2 a 1.

La formazione di Beretti resta sesta in classifica, ma davanti ci sono tre squadre alla pari a soli 2 punti con la vetta a 6 punti. E quel che conta è che il Lentigione interrompe la serie negativa e va a sbancare lo stadio Benelli di Ravenna con una prestazione di grande cipiglio, 2 a 1, ovviamente, il risultato finale. Equilibrio nel primo tempo, sino al 18’, quando il Lentigione passa in vantaggio dopo una buonissima azione: Formato imbuca Manzotti che, di mancino, batte in rete per il vantaggio esterno. Poco più tardi sono sempre gli ospiti pericolosi dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Il Ravenna sventa e parte in contropiede, ma viene fermato da un provvidenziale intervento di Martini. Al 33’ il Lentigione sfiora il raddoppio con una grande occasione: prima Cordaro para su Manzotti, poi il portiere ravennate sventa anche la conclusione da ottima posizione di Bocchialini. Al 39’ Nappello su punizione colpisce il palo. Al 41’ raddoppia il Lentigione con una gran bordata di Sala dalla distanza. La ripresa si apre al 4’ con il gol di Diallo di testa ed è l’1 a 2 che riapre i giochi. Al 17’ ci prova Formato con una rovesciata che finisce a lato. Al 26’ Diallo si trova a tu per tu con Rizzuto ma Nava interviene e nega il pareggio al Ravenna. Nel finale è ancora Rizzuto, provvidenziale su Diallo. "Non è stata la nostra miglior prestazione della stagione sotto l’aspetto tecnico – dice mister Paolo Beretti – però abbiamo fatto una partita di grande cuore, sacrificio e organizzazione difensiva. Poi abbiamo fatto due splendidi gol: a quel punto il Ravenna ha messo in campo tutti gli attaccanti che aveva di grandissima qualità. Ci siamo dovuti adattati e soffrire, ma faccio un elogio a tutti i miei".