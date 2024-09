Serie "D" - Il match clou senza reti. Ghiviborgo ferma la capolista Siena

GHIVIBORGO

0

SIENA

0

GHIVIBORGO (3-2-4-1): Bonifacio, Nardo, Conti, Lopez Petruzzi, Campani, Barbera, Giannini, Nottoli (73’ Bifini), Noccioli, Vari, Gori (76’ Canessa). (A disp.: Gambassi, Caiaffa, Simonetta, Bassano, Fischer, Russo, Signorini). All.: Bellazzini.

SIENA (4-3-1-2): Giusti, Morosi, Achy, Cavallari, Di Paola, Mastalli, Bianchi (38’ Ricchi), Farneti (73’ Pesciani), Boccardi (58’ Giannetti), Di Gianni (9’ Carbè), Galligani (84’ Semprini). (A disp.: Stacchiotti, Biancon, Candido, Fort). All.: Magrini.

Arbitro: Buzzone di Enna (Scarufi di Reggio Emilia e Lanfredi di Bologna).

GHIVIZZANO - Il GhiviBorgo ferma la marcia della capolista Siena, con una prestazione attenta e senza sbavature che avvalora il blitz compiuto la domenica precedente a Montevarchi e fa compiere alla squadra di Bellazzini un altro passo in avanti in classifica.

Risultato giusto e specchio fedele di una gara mai veramente decollata, povera di emozioni ma intensa, preparata molto bene dai colchoneros, al cospetto di una delle favorite del campionato. Sicuramente meglio il Ghivi nel primo tempo: i biancorossoazzurri fanno la partita, ripartono dal basso, attendono il pressing dell’avversario e cercano di trovare i giusti spiragli nell’attenta retroguardia senese, pur non essendo mai realmente pericolosi.

Dopo una lunga fase di studio, la prima azione degna di nota al 18’: ma Bonifacio respinge su Galligani. Nottoli, alle mezz’ora, è pericoloso per i locali; ancora Bonifacio è reattivo sul solito Galligani al 32’. Unico sussulto di una prima frazione molto noiosa, è un contropiede del Siena al 44’, con Galligani che mette Ricchi solo davanti al portiere, bravissimo a salvare in uscita.

Migliore l’approccio della formazione di Magrini in avvio di ripresa. I ragazzi di Bellazzini vanno in difficoltà per una ventina di minuti: al 14’ testa di Giannetti fuori di poco; al 18’ ottimo Bonifacio sul colpo di testa di Farneti; al 21’ altra capocciata di Giannetti alta d’un soffio, entrambe su azione d’angolo. Poi il Ghiviborgo riprende le giuste distanze e, al 27’, colpisce una clamorosa traversa con Lopez Petruzzi, servito a centro area da Vari. Per riequilibrare le sorti pure delle occasioni, anche i bianconeri colpiscono una traversa con Cavallari al 33’, di nuovo su corner dalla sinistra, il pezzo forte di un Siena comunque bene imbrigliato dal Ghivi che ci prova anche nel finale: ma il risultato non cambia.

Nelle file colchonere, fra i migliori, oltre al portiere Bonifacio, Conti in difesa, Barbera e Noccioli a centrocampo; ma tutta la squadra si è espressa al massimo, riuscendo a conquistare un punto di platino.

Flavio Berlingacci