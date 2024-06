Serie "D» - Il mercato. Ufficiale l’arrivo di Negro al Tau. Ingaggiato anche Saiang

Due colpi di mercato da parte del Tau Altopascio. Il direttore generale Giovanni Maneschi si è assicurato due atleti giovani, ma già con esperienze in Eccellenza, che proveranno a trovare spazio fra i titolari di Venturi.

Si tratta, come da noi anticipato, del difensore Negro – che ha vestito anche la maglia biancorossa della Cuoiopelli – e dell’attaccante Saiang, nella passata stagione al Cenaia che è retrocesso, sì, ma con questo giocatore che si è messo particolarmente in evidenza, segnando gol e distribuendo assist. Potrebbe diventare la punta rivelazione. Tra l’altro due investimenti per il futuro.

La società ha scelto di costruire, sin dalla passata stagione, una "rosa" che è un mix ben riuscito tra esperti e ragazzi, con il tecnico che dovrà, poi, essere bravo a costruire un blocco granitico, come accaduto per il campionato 2023-2024.

Sempre sul fronte delle trattative, in stand-by per il momento l’altro attaccante, Saiani del Signa. Dalla prossima settimana arriveranno anche i grossi colpi. Attesi tre seniores, uno per reparto: un difensore, un centrocampista di qualità e il bomber, uno che dovrà garantire un numero adeguato di realizzazioni. Si tratta di tre colpi che, se indovinati, faranno del Tau la possibile rivelazione, anche in chiave vittoria finale. Ci sono già contatti, ma tutto viene taciuto per non compromettere le trattative.

Sul fronte partenze, invece, come anticipato dal nostro quotidiano, Zini è ormai proiettato verso altri lidi. Si è fatta avanti anche la blasonata Sambenedettese (i meno giovani la ricorderanno per diversi campionati in serie "B" negli anni settanta e ottanta del precedente secolo) che è risalita in serie "D".

Confermato il raduno per lunedì 22 luglio ad Altopascio, nelle strutture dello stadio di via Rosselli. Campionato al via il 1° settembre, la coppa una settimana prima. Previste diverse amichevoli. Dal punto di vista del rostrer a disposizione, ormai possiamo affermare che c’è un nucleo abbastanza rappresentativo di confermati: il portiere Di Biagio; i difensori Biagioni, Bernardini, Quilici; il jolly Lombardo; i centrocampisti Meucci, Alessio (infortunato attualmente) e Bruzzo; l’attaccante Andolfi. I nuovi sono proprio Negro e Saiang. Oltre a diversi giovani interessanti. Con i tre seniores la formazione del presidente Semplicioni sarà a posto, anche numericamente.

Intanto il club amaranto dovrebbe essere confermato nel girone "E", con quasi tutte le toscane (Prato e Pistoiese nel raggruppamento "D"), con le umbre Orvietana, Trestina, Foligno; e con: Montevarchi, Figline, Gavorrano, Ghiviborgo, Grosseto, Livorno, Poggibonsi, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Seravezza Pozzi, Terranova Traiana, il ritorno del Tuttocuoio e un’altra "big", il Siena. Una specie di "C2", più che di quarta serie, con tre capoluoghi: Livorno, Siena e Grosseto.

Massimo Stefanini