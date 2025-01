Serie D. Il Montevarchi e la corsa salvezza. Per Rigucci sarà un mese verità

Sfruttare nel modo giusto il mese di gennaio e le prime quattro partite del girone di ritorno per mettere il classico fieno in cascina, ovvero un tesorretto di punti che possa permettere al Montevarchi di avvicinare sensibilmente il traguardo prioritario della salvezza. Una permanenza in categoria che, peraltro, è da conquistare nella seconda parte del campionato, nonostante i 22 punti in classifica e il ritorno alla vittoria prima della sosta. E che il cammino per mettersi in salvo sia ancora lungo Atos Rigucci lo ripete fin dal giorno del suo ritorno sulla panchina dei rossoblù e di conseguenza confida che gli aquilotti comincino il 2025 come hanno chiuso l’anno vecchio con l’Ostia, mostrando in campo carattere, attenzione e voglia di esprimere compiutamente le loro qualità tecniche e agonistiche.

Il primo banco di prova, severo perché domenica prossima arriverà al Brilli Peri un avversario pericoloso, la Flaminia, che ha perso tre delle ultime quattro gare e punta a risalire dal penultimo posto. All’andata i valdarnesi, sotto di due reti in 39 minuti, pareggiarono nella ripresa con il rigore di Orlandi e il colpo di testa di Sesti. Sarà tra le mura amiche anche l’incontro successivo, il 12 gennaio, quando approderà al Comunale di via Gramsci il Siena che allo stadio Franchi s’impose di misura, 1 – 0, punendo i rossoblù oltre i loro demeriti.

Nella prima trasferta dell’anno solare, invece, il 19 del mese il Montevarchi salirà a Ghivizzano con l’obiettivo di confermare l’ottima tradizione in casa del Ghiviborgo, mentre il 26 il calendario propone alle aquile la sfida casalinga con l’Orvietana, ad oggi l’ennesimo scontro diretto tra formazioni decise a restare a distanza di sicurezza dai playout. Da oggi, intanto, Rigucci suonerà l’adunata per la ripresa della preparazione in vista del confronto con la Flaminia.

Giustino Bonci