Serie D. Il Poggibonsi prepara la trasferta a Livorno: rientrano Bigica e Valori, out Mignani

Per il Poggibonsi sta per iniziare la fase preparatoria alla gara sul campo della capolista. Domenica prossima match allo stadio Armando Picchi con il Livorno, leader incontrastato del raggruppamento. Francesco Baiano conta le forze a disposizione per il confronto esterno con la numero 1 del girone E di serie D. Da rilevare due ritorni in gruppo e una defezione. Saranno a disposizione di Baiano sia Bigica (nella foto) che Valori, due pedine della mediana che hanno scontato i turni di stop disciplinare (rispettivamente tre e uno) e che potranno quindi riprendere a fornire il loro apporto nelle mansioni di competenza della mediana. Nello stesso reparto non potrà però essere utilizzato da Baiano il classe 2005 Mignani, fermato per una giornata dal giudice sportivo in seguito alla quinta ammonizione complessiva (post diffida) ricevuta in occasione della partita in trasferta, vittoriosa per i Leoni, con l’Orvietana. Allo studio quindi da parte dello staff le opportunità per allestire un undici idoneo a limitare le potenzialità del Livorno, deciso da par suo anche a riscattarsi dall’inattesa battuta a vuoto, se non altro nelle proporzioni, sul campo di gioco del Ghiviborgo. I Leoni a Orvieto hanno ritrovato l’affermazione e il dato appare confortante. Il tragitto da compiere rimane tuttavia impervio per il Poggibonsi, atteso dall’incontro all’Ardenza e da una sfilza di sfide con le altre concorrenti nella corsa alla permanenza nei dilettanti nazionali. Impegni dai quali dovrà emergere ancora di più la volontà del team, in tutti i suoi componenti, di raggiungere il traguardo in una classifica che non smette di proporre insidie e che non presenta compagini inclini alla rassegnazione. Lo testimoniano gli esiti, in alcune circostanze difficilmente pronosticabili, di vari appuntamenti domenicali del campionato. Prestare attenzione è insomma obbligatorio da parte del Poggibonsi, per mantere i contatti con l’obiettivo stagionale tuttora da conseguire.

Paolo Bartalini